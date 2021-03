Na Slovensku by sme sa mohli očkovať aj ruskou vakcínou! Podľa dôveryhodného zdroja denníka Plus JEDEN DEŇ má v popoludňajších hodinách pristáť na území Slovenska lietadlo, na palube ktorého má byť ruská vakcína Sputnik V. Má to dokumentovať aj záber z leteckého radaru, ktorý nájdete v galérii. Prvú informáciu o dodávke ruských vakcín priniesol včera na svojom účte na sociálnej sieti bývalý predseda parlamentu Andrej Danko.

Téma ruskej vakcíny vyvolala pritom vášnivé reakcie. Vakcináciu totiž sprevádza nedostatok očkovacích látok, ktoré by Slovensko potrebovalo. Premiér Igor Matovič preto v posledných dňoch bojoval za to, aby sme mohli v boji proti pandémii koronavírusu využiť aj očkovaciu látku Sputnik V. Pred časom ohlásil, že vyrokoval dva milióny kusov vakcín. Na vláde však s týmto zámerom neuspel, keď plán zablokoval Veronika Remišová zo strany Za ľudí.

Prízvukovala, že ak by aj Sputnik V dostal výnimku, oni nebudú Slovákom odporúčať, aby sa ňou dali očkovať. "Očkovať občanov SR neregistrovanou vakcínou, pri ktorej Európska lieková agentúra nepreverila riadnym spôsobom bezpečnosť a účinnosť nie je správne ani bezpečné. Takýto prístup môže poškodiť a zneprehľadniť systém očkovania v Slovenskej republike. Na vláde sme od ministra zdravotníctva nedostali žiadne informácie o rokovaniach o neregistrovanej ruskej vakcíne. Vzhľadom na to, že podľa vyjadrení predstaviteľov Štátneho ústavu na kontrolu liečiv nevedia vyhodnotiť bezpečnosť a účinnosť vakcíny, je použitie takejto neregistrovanej vakcíny na Slovensku veľkým rizikom," povedala Veronika Remišová. Kritikom prekáža, že vakcína nie je registrovaná v Európskej únii, nemá teda súhlas Európskej liekovej agentúry a ani Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, čo žiadala aj koaličná SaS.

Premiér Igor Matovič však v nedeľu večer na sociálnej sieti napísal: "Toto bude veľký týždeň. Dve veľké rozhodnutia, ktoré Slovensko výrazne zmenia." Či myslel práve dovoz ruskej vakcíny, je otázne. Faktom však je, že na dovoz nepotrebuje súhlas vlády, stačí podpis ministra zdravotníctva Marka Krajčího.

Premiéra za rokovanie pochválil aj šéf národniarov a bývalý predseda parlamentu Andrej Danko. O Putniku V s ruskou stranou diskutovalo aj Rakúsko a Česko.

