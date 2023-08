V Slovenskom raji sa vďaka úsiliu Košického samosprávneho kraja podarilo túto atrakciu oživiť a na juhu tohto národného parku v obci Dedinky opäť začne premávať retrosedačka na planinu Geravy.

Jedným z pamätníkov a veľmi povolanou osobou, ba až legendou, je Štefan Šlejzák (76), ktorý túto lanovku v roku 1970 otváral a ako náčelník v roku 2011 aj zatváral. „Bolo mi smutno, lebo s mojím odchodom do penzie skončila aj lanovka. Odrobil som pri sedačke dlhých 41 rokov a bolo to veľa pekných okamihov, pretože tých turistov aj zo zahraničia bolo naozaj neúrekom. Pamätám si na špeciálne vlaky až z Drážďan, ktoré doviezli okolo 500 študentov na týždňové turnusy a priamo v Dedinkách aj stanovali. Lanovka nikdy nechodila naprázdno a cestujúci čakali v dlhých radoch,“ vraví nostalgicky Šlejzák.

Retrolanovka sa po trinástich rokoch dostane opäť do prevádzky. Fotka je z roku 1976. Š. Šlejzák je na fotke druhý zľava. Zdroj: archív

Roky chátrajúcu sedačku sa však po zásahu nasledovníkov z českej firmy v meste Chrudim, kde vyrobili aj túto jednosedačku, predsa len podarilo dať dokopy. Tvrdo do toho zasiahla pandémia, sústavne sa zvyšujúce náklady, inflácia a aj nepredstaviteľné množstvo byrokracie, no realita je obdivuhodná. „Tí, čo ju stavali, ju takpovediac dali opäť dokopy a ja verím, že juh Slovenského raja objavia návštevníci, ktorí sa sem aj radi vrátia,“ dodal tento pamätník. Aj on by rád zabudol na inú pikošku, keď sa na lanovke v zime v roku 1976 zabudli dve upratovačky a jedna z ich dcér. Pri mínus štyroch stupňoch zostali visieť v strede trasy neuveriteľných 21,5 hodiny! Bolo to v roku 1976 a vtedajší náčelník sa síce pýtal kolegu, či tie ženy za ním ešte sadli na sedačku, no neoveril si to. Jedna napokon zoskočila do snehu a privolala pomoc...

Zo staronovej lanovky je nadšený aj predseda KSK Rastislav Trnka. Zdroj: František Iván

Košický župan Rastislav Trnka netajil radosť, že sa podaril malý zázrak: „Trvalo to dlhšie, ako sme si mysleli, ale je to úžasná správa pre tento región na juhu Raja. Chátrajúcu atrakciu, slovenský unikát, sa podarilo obnoviť vďaka entuziazmu všetkých, ktorí pridali ruku k dielu a na rozhraní Gemera a Spiša pri čarokrásnej Palcmanskej Maši tak pribudol ďalší dôvod na návštevu. Poprajme tejto sedačke, na ktorú len KSK prispel až 460-tisíc eurami, dlhú životnosť a mnoho spokojných a nadšených turistov.“

Kým v začiatkoch spiatočný lístok pre dospelého stál vtedajších 9 korún (30 centov), na konci éry premávky to bolo 90 korún (3 €) a teraz obojsmerný lístok vyjde na 15 eur, detský od 6 do 13 rokov bude 10 eur.

"V premiére to bude pre návštevníkov zdarma," povedal o pondelkovej sláve spojenej s otvorením lanovky v Dedinkách starosta obce Milan Červenka.

Ide o jedinú funkčnú jednosedačku na Slovensku, ktorú stavali bez helikoptéry pomocou lesníckych lanoviek a má takmer 2 kilometre. Trasa vedie cez tri kopce s prevýšením 221 metrov a kapacita je 133 osôb.