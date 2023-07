Romana Tabák exkluzívne pre denník Plus JEDEN DEŇ prezradila, že v septembrových parlamentných voľbách sa už o priazeň voličov uchádzať nebude. Po svojom odchode z hnutia Sme rodina pritom bola najčastejšie spájaná so Slovenskou národnou stranou (SNS), ktorej predsedom je Andrej Danko (48). A práve s touto politickou stranou spojí Romana Tabák svoje sily do budúcna, keďže by za národniarov mala kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia v roku 2024.

„Rozhodla som sa, že nebudem v parlamentných voľbách kandidovať, ale budem reflektovať na ponuku predsedu SNS kandidovať za stranu v najbližších eurovoľbách do piateho miesta. Vo voľbách budem aktívne pomáhať najstaršej národnej strane na Slovensku, ktorá otvorila svoju kandidátku širokému spektru politikov a osobností z kresťanskej, sociálnej a národnej sféry," vysvetlila nášmu denníku známa politička. SNS totiž vníma ako politickú stranu, ktorá si zaslúži dôveru a veľa ľudí na kandidátke považuje za schopných politikov, „ktorí ustoja boj s progresívnymi liberálmi".

„Rovnako s radosťou reflektujem na ponuku pána Andreja Danka posilniť v rámci strany rozvoj agendy športu, ktorá mi je osobitne blízka. Šport, rovnako ako kultúra, tvoria predpoklad pre rozvoj národnej hrdosti. Záleží mi na rozvoji detí zo všetkých sociálnych vrstiev," dodala Romana Tabák.

Niekdajšia tenistka sa do parlamentu prebojovala na kandidátke vládneho hnutia OĽaNO, odkiaľ ju však v máji minulého roka vylúčili. „Dnes sa poslankyne Katarína Hatráková a Romana Tabák, dve poslankyne z 50 poslancov OĽaNO, svojím hlasovaním spreneverili hodnotám hnutia a programu, pod ktorý sa podpísali, a tým, že zabránili výkonu spravodlivosti, zradili drvivú väčšinu voličov OĽaNO," povedal toho času predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Tabák nehlasovala a Hatráková sa zdržala pri hlasovaní parlamentu o súhlase na vydanie Roberta Fica (Smer-SD) na väzobné stíhanie. Neskôr sa Tabák rozhodla vstúpiť do poslaneckého klubu Sme rodina, odkiaľ však tiež zakrátko porúčala.

