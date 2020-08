Napriek tomu, že to so Slovenskou národnou stranou dopadlo po februárových voľbách dosť biedne, stále je o tento politický subjekt, zdá sa, záujem. Minimálne o jeho predsednícku stoličku, na ktorú si podľa našich informácií začína brúsiť zuby ďalší kandidát. Najnovšie sa totiž v súvislosti s postom možného šéfa SNS skloňuje meno Antona Hrnka (65).

Okolo máloktorej mimoparlamentnej strany sa toho v ostatnom čase deje viac ako okolo Slovenskej národnej strany. Po tom, čo v parlamentných voľbách získala len 3,16 % preferenčných hlasov, bolo jasné, že brány parlamentu sa pre ňu po niekoľkých rokoch opäť zavreli. Okamžite sa tak začalo hovoriť o výmene celého vedenia strany, ku ktorému by malo pre pandémiu koronakrízy dôjsť namiesto pôvodného májového termínu 12. septembra.

Hoci sa spočiatku nikto do predsedníckeho kresla nehrnul, dnes je už jasné, že kohútov je na pomyselnom národniarskom smetisku viac než dosť. Ako prvý prejavil ambíciu zabojovať o post šéfa strany exposlanec Radovan Baláž, po ktorého rozhodnutí zostalo dlhší čas ticho.

Všetko sa začalo meniť v momente, keď ešte stále súčasný predseda Andrej Danko začal „z ničoho nič“ obchádzať všetky kraje Slovenska, odkiaľ zdieľal fotografie a svoje myšlienky prostredníctvom sociálnej siete. Pozornému oku bežného voliča zaiste neuniklo, že si s najväčšou pravdepodobnosťou pripravuje vhodnú pôdu na oznámenie svojej kandidatúry, hoci ešte v apríli tvrdil, že už predsedom SNS byť nechce. Danko v neskorších rozhovoroch už začal naznačovať, že by možno do boja predsa len išiel, resp. ho nevylúčil. „Nevyjadrím sa k týmto veciam, kým si nevypočujem zástupcov každého okresu,“povedal pre médiá koncom júla.

V tom čase sa už navyše vedelo, že ďalším do partie, ktorý by sa rád stal predsedom strany, je Pavol Slota, syn bývalého šéfa národniarov Jána Slotu. Tomu však SNS zatiaľ robí naprieky, keďže neprijala jeho prihlášku do strany.

Keď sa už zdalo, že sa okruh možných kandidátov uzatvorí, dostala sa k nám exkluzívna informácia, že s najväčšou pravdepodobnosťou o post predsedu zabojuje aj Anton Hrnko, ktorý ešte donedávna tvrdil, že urobí všetko pre to, aby sa šéfom SNS stal Radovan Baláž. „S pánom Hrnkom sme sa o tejto téme rozprávali a prejavil záujem o miesto predsedu. Časť krajskej rady zvažuje aj túto možnosť, vnútri strany naďalej prebieha diskusia. V súčasnosti nie je oficiálnym kandidátom krajskej rady, ešte sme o tom nerokovali,“povedal nám Jaroslav Barcaj, predseda trnavskej krajskej organizácie SNS s tým, že v hre sú aj ďalšie mená.

Samotný Hrnko kandidatúru pre náš denník nepotvrdil, ale ani nevyvrátil. „Zatiaľ o tom nič neviem, keď sa niečo stane, rozhodnem sa. Ja som sa niekoľkokrát vyjadril, že nemám ambíciu kandidovať na predsedu strany, ale keď vidím, ako sa situácia vyvíja, ak by ma oslovili, zvažoval by som to. Zatiaľ sa však neviem vyjadriť,“povedal nám.

V rozhodovaní mu možno pomôžu slová politológa Miroslava Řádka. „Pán Hrnko doteraz celkom dosť dobre zastával funkciu člena predsedníctva a bol platným členom vedenia. Podľa mňa by SNS nič nezískalo ani tým, keby získala Hrnka a to isté platí pre pána Danka. Skôr si myslím, že SNS by mala hľadať inú, viac predajnú postavu na miesto predsedu,“uzavrel politológ.