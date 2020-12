Pred mesiacom prišiel premiér Igor Matovič s návrhom na tzv. komunitné testovanie s cieľom dostať od 30. novembra všetky deti do škôl. Tento plán bol však jeho koaličným partnerom zamietnutý. Minulý týždeň však ústredný krízový štáb prijal rozhodnutie, že takéto testovanie škôl by mohla byť reálna cesta, ako školy otvoriť a udržať ich pre deti bezpečné počas najbližších mesiacov.

Informoval o tom premiér vo svojom statuse na sociálnej sieti. Podľa Matovičovho vyjadrenia ústredný krízový štáb (ÚKŠ) poveril ministerstvo školstva, aby vypracovalo plán, ako umožniť deťom z druhého stupňa základných a stredných škôl, ktoré sa podrobia testovaniu na COVID-19, aby mohli byť fyzicky prítomné na výučbe v škole, s tým, že ostatným deťom, ktoré by neboli testované, bola by naďalej poskytovaná výučba dištančnou formou.

„Ozvali sa oficiálni zástupcovia škôl, že nie sú schopní nič také zorganizovať, ozvali sa tí, aj oní... Jednoducho samé výhovorky a mňa to už prestalo úúúprimne baviť. Jednoducho namiesto snahy a plánu ako školy podľa rozhodnutia ÚKŠ otvoriť, len spŕška samých výhovoriek, ako sa to nedá, nedá, nedá," píše Matovič vo svojom statuse. Premiér preto oslovil priamo viacerých riaditeľov a zriaďovateľov škôl, či naozaj nevedia zorganizovať bezpečné otvorenie škôl podľa zadania ÚKŠ.

Podľa premiérovho vyjadrenia bola ich odpoveď taká, že by veľmi chceli a všetko pre to urobia, len potrebujú pokyny. „Preto som sa rozhodol, všetkým spochybňovačom a vyhováračom osobne dokázať, že ak existuje úprimná snaha deťom pomôcť, všetko sa dá, len treba naozaj chcieť. Rozhodol som sa zorganizovať pilotné otvorenie škôl doslova s pár ľuďmi priamo z úradu vlády," píše premiér.

Na snímke je predseda vlády SR Igor Matovič počas tlačovej konferencie. Zdroj: TASR/ Jaroslav Novák

Potom, ako Matovič oznámil úmysel dostať deti do škôl, spustila sa lavína dopytov z desiatok ďaľších škôl z celého Slovenska, že aj oni by sa radi pridali. „Volali, písali, volajú a píšu riaditelia, rodičia, starostovia či primátori. A priamo, aj deti, či študenti. Priznávam, teší ma to, už len ten záujem svedčí o tom, že nie neustále výhovorky, ale vykasané rukávy sú cesta, ako deti dostať do škôl," dodal.

Aktuálne premiér dáva dokopy všetky inštrukcie, povolenia, žiadosti, zmluvy, organizuje mimoriadne zasadnutie vlády, zabezpečuje testy, prijatie uznesení a potrebné vyhlášky. Za dva dni by chceli urobiť to, čo mohlo byť už dávno hotové. Zatiaľ premiér chystá otvorenie len približne 10 škôl, ktoré kontaktovali ako prvé a ktoré prejavili ochotu.

Dôvod, prečo Matovič oslovil najskôr školu, kde chodia jeho dcéry

„ Ak všade počúvam, ako sa to nedá, tak logicky najprv zavolám do školy, ktorú mám najbližšie od domu (300 m), aby mi povedali, či sa to fakt nedá. Keď mi povedia, že do toho chcú ísť, tak im logicky zrazu nepoviem, že vy nemôžete, ‚lebo Rebeka a Klárka’ ... to však hlupák nepochopí," píše Matovič v statuse.