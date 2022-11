Čo si navarila, to si zrejme aj zje! Približne tak to vyzerá s politickou kariérou europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej (45), ktorá sa už pohráva s myšlienkou založenia novej strany. Pôvodne dokonca uvažovala, že ju povedie bývalý premiér Mikuláš Dzurinda (67) a jej členmi budú exministri Ivan Korčok (58) a Ivan Mikloš (62). Po pár mesiacoch sa však zdá, že do novej strany sa nikto nehrnie a ona samotná bude musieť prevziať pozíciu lídra!

Europoslankyňa priznáva, že v tejto chvíli nemajú v strane žiadne silnejšie meno. Do budúcnosti však nevylučuje, že svoje miesto prenechá osobe „zvučnejšieho" mena. „Nikdy som nemala líderské ambície, no okolnosti spôsobili, že ľudia sa začali sieťovať okolo mňa. Dôvodom je moje meno, ktoré má najväčší politický výtlak," vysvetľuje politička, ktorá si uvedomuje, že líderské skúsenosti počas politickej kariéry nezískala. „Aj preto hovorím, že ak by sa k nám pridal silnejší hráč, bola by som len rada,“ zdôrazňuje. Okrem exsaskára Jozefa Mihála má Ďuriš Nicholsonová údajne v talóne aj ďalšie známe mená, o ktorých však v tejto chvíli hovoriť nechce.

Projekt je vraj vo fáze, keď sa dávajú dohromady ľudia, ktorým sa nepáči, kam Slovensko smeruje. „Súčasný spôsob vládnutia sa nám zdá veľmi nešťastný a sme ľudia, ktorí sa tomu nechcú len prizerať, ale priniesť jeho zmenu," vysvetľuje denníku Plus JEDEN DEŇ. Zmysel má však pre ňu založenie iba takej strany, ktorá by vo voľbách dokázala získať dvojciferné preferencie.

Zaujímavé je, že zo súčasných strán vidí najväčší potenciál na možnú spoluprácu s Progresívnym Slovenskom, o spolupráci s SaS či s Mikulášom Dzurindom už hovorí čoraz menej. „Progresívci preto, lebo je to strana s potenciálom rastu," zdôrazňuje europoslankyňa s tým, že práve s členmi tejto strany sa stretáva aj na pôde Európskeho parlamentu. „Veľmi dobre sa mi s nimi komunikuje," prezrádza. Pokiaľ ide o SaS, obáva sa, že strana stratila potenciál rastu.

Výraznejšie neráta ani v prípade Mikuláša Dzurindu. „Práve ja som približne pred rokom začala hovoriť o trojici ľudí, ktorí ak by stáli jeden vedľa druhého, mali by šancu zvrátiť dianie na Slovensku – boli to Mikuláš Dzurinda, Ivan Korčok a Ivan Mikloš," hovorí europoslankyňa. „Akurát už tam tú trojicu nevidím," tvrdí s odstupom času. Korčok je podľa nej z politiky evidentne znechutený a Mikloš sa do nej vrátiť nechce. „A potom je tu Dzurinda, ktorý však sám osebe nedokáže priniesť zmenu. Podľa mojich informácií sa snažil vytvoriť tím, do ktorého lovil skôr medzi konzervatívne nastavenými ľuďmi, čo ja z politickej podstaty nie som," vysvetľuje europoslankyňa.

Do budúcností však nevylučuje spoluprácu s Martinom Klusom, ktorý sa nedávno vzdal vedúcich pozícií v SaS. „Máme medzi sebou pomerne živý kontakt. Plánujem aj osobné stretnutie, no zatiaľ nemáme žiadnu dohodu," prízvukuje Ďuriš Nicholsonová. A čo bude s političkou v prípade, ak sa ambiciózny projekt nechytí? „Pokiaľ ide o mňa, mám dobré vzťahy v európskych štruktúrach a v nich si viem predstaviť svoje ďalšie pôsobenie. Možné je však aj to, že odídem do súkromného sektora a budem sa zaoberať niečím úplne iným," uzatvára Ďuriš Nicholsonová.

V galérii si pozrite, čo hovoria odborníci na smelé plány Lucie Ďuriš Nicholsonovej.