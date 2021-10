Vojna medzi NAKA a Úradom inšpekčnej služby (ÚIS) nenechala chladnými ani politikov. V súvislosti s podozreniami, že Čurilla a jeho kolegovia mohli ovplyvňovať svedkov, sa tvrdo vyjadril aj Kollár: „Ficova mafia nám ukradla štát a sprivatizovala spravodlivosť. Boli sme toho svedkom pri Bödörovi a Gašparovi. Nebudem podporovať, aby vznikla nová mafia. Pokojne ju nazvem čurillovská. Tá bude robiť to isté, len pod nejakým krásnym heslom.“

Kubina Kollára následne vyzval, aby sa za svoje slová ospravedlnil, lebo platí prezumpcia neviny. Čurilla vraj bojoval celý život s mafiou a preto si také slová nezaslúži. „Čas sa kráti a ja si myslím, že žaloba na ochranu osobnosti príde,“ povedal Kubina pre sme.sk. Čurilla je spolu s ďalšími tromi vyšetrovateľmi obvinený z manipulácie výpovedí. Krajský súd ho však prepustil z väzby na slobodu.

To Kollárovi pravdepodobne nestačí. V relácii Na telo v TV Markíza predseda parlamentu povedal: „Pokiaľ budú zbavení obvinenia alebo im generálny prokurátor zruší obvinenie cez 363-ku, tak potom sa k tomu postavím čelom a pánovi Čurillovi sa ospravedlním.“ Nateraz teda ostáva otázne, či skôr príde k zrušeniu obvinenia, nebodaj návrh na obžalobu Čurillu, alebo k žalobe na Borisa Kollára.

V relácii sa spolu s poslancom Smeru Jurajom Blanárom bavili aj na ďalšie témy. V prípade skupovania nehnuteľností na Slovensku zo strany maďarského štátu je podľa Kollára potrebné sa rýchlo i tvrdo ohradiť a pripraviť potrebnú legislatívu na ochranu slovenskej pôdy. „Ak by to kupovali agropodnikatelia, nie je to problém. Ak to robí nejaký štát cielene, že skupuje nehnuteľnosti a pôdu, je to nebezpečný krok,“ poznamenal predseda parlamentu s tým, že sa Slovensko tomu musí postaviť čelom. Blanár tvrdí, že vláda stratila reputáciu aj v zahraničí. Smer-SD preto podľa neho žiada čo najskôr mimoriadnu parlamentnú schôdzu, na ktorej sa chce dozvedieť, aké konkrétne kroky vláda na riešenie tohto problému prijala.

Vládna koalícia hľadá podľa Kollára riešenie aj pre avizovaný rast cien energií. Dve možnosti, aby ľudia neplatili veľa peňazí, mu už predstavil minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Konkretizovať to má líder OĽaNO. V hre je podľa Kollára aj možnosť na zimnú sezónu pre domácnosti zrušiť DPH na energie. „Otázne je, či a ako je to možné v rámci Európskej únie,“ poznamenal. Blanár si však myslí, že vláda pre tento problém nemá žiadne riešenie.