Bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak, ktorý radil ministrovi Mikulcovi pri riadení rezortu vnútra, prednedávnom ohlásil odchod z tohto postu. Dôvodom je fakt, že vstupuje do mimoparlamentného Progresívneho Slovenska.

Podľa predsedu PS Michala Šimečku Spišiak "prináša tridsať rokov skúseností z polície až po tie najvyššie miesta". Vníma ho ako človeka s "nespochybniteľným morálnym kreditom a odbornosťou v agende ministerstva vnútra". Spišiak bude v hnutí zodpovedný za témy bezpečnosti. On sám tvrdí, že chce ešte niečo dosiahnuť. Tvrdí, že odchod od Mikulca a vstup do PS je jeho osobným rozhodnutím. Avizuje, že sa chce usilovať o to, aby policajti mali legislatívne a morálne krytie a pokoj pre svoju prácu. "Chcem, aby tu veci fungovali normálne, odborne, podľa zákona," dodal.

PS ohlásilo rokovania so Spišiakom pred necelým mesiacom, pričom nechceli spresniť, či by mal bývalý policajný prezident do strany vstúpiť. Zakladateľ hnutia Ivan Štefunko však pre denník Sme potvrdil, že Spišiak by mohol byť nominantom PS na ministra vnútra.

Jaroslav Spišiak má za sebou úspešnú policajnú kariéru. Bezpečnostný analytik Milan Žitný hovorí, že síce bol policajtom roky, ale nie dobrým. „Keď bol prezidentom, zaviedol systém hodnotenia, ktorý pripomínal komunistické plánovanie. Plánovali sa trestné činy a priestupky dopredu a potom ich bolo potrebné odhaľovať,“ vytýka mu Žitný.

Prezývku slovenský Cattani dostal Spišiak aj za odhalenie vrahov gangu pápayovcov. Žitný však tvrdí, že „má na svedomí, že dvakrát nechal prakticky ujsť Sátora, ktorý bol ochotný vypovedať o všetkom, čo vedel“. Ľudovít Sátor bol bossom dunajskostredskej mafie. „Domnievam sa, že mal dôvod nechať Sátora ujsť, aby nemohol povedať, čo sa dialo v okrese Dunajská Streda a okolí,“ je presvedčený Žitný.

Od 1. apríla 2020 bol poradcom ministra vnútra Romana Mikulca z hnutia OĽaNO. Spišiak a Mikulec už predtým sedem rokov spolu pracovali v spoločnosti Slovnaft. Hoci Spišiak verejne ministra chválil, Mikulec má na konte najviac odvolávaní v parlamente. Nedôverujú mu dokonca koaliční partneri.

Mikulcovi vytýkali najmä zlyhania pri prvej vlne príchodu utečencov pred vojnou na Ukrajine, neskôr pomalú reakciu na vlnu ekonomických utečencov. Opozícia mu vyčíta, že nevysvetlil obvinenie bývalého šéfa daniarov Františka Imreczeho, že zobral ešte ako šéf Vojenskej spravodajskej služby úplatok. Na krku má aj kauzu zákazu používania vrtuľníka. Rezort si zadovážil vrtuľník Leonardo AW 189 za 13,135 milióna eur aj napriek tomu, že Úrad pre verejné obstarávanie totožnú zákazku s tým istým dodávateľom už zrušil. Súd dokonca ministerstvu zakázal, aby vrtuľník používalo.

Teraz sa Mikulec lúči so svojim poradcom. "Pracovný pomer pána Spišiaka bude ukončený po vzájomnej dohode s ministrom vnútra Romanom Mikulcom dňa 31. marca 2023," povedala pre denník Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa ministra Zuzana Eliášová. Ako dodala, "minister vnútra poprial pánovi Spišiakovi veľa šťastia a verí, že aj naďalej budú spoločne podporovať dobré riešenia a návrhy v prospech občanov Slovenska".