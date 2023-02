Poslanci Národnej rady SR za stranu SMER – SSD Richard Takáč, Dušan Galis a Viliam Záhorčák vo štvrtok ráno organizovali tlačovú konferenciu pred budovou Domu športu v Bratislave na podporu štartu ruských a bieloruských športovcov na olympiáde. Slovenskému olympijskému a športovému výboru ako aj prezidentovi SOŠV Antonovi Siekelovi odovzdali výzvu, aby podporili účasť športovcov z Bieloruska a Ruskej federácie na nadchádzajúcich Olympijských hrách 2024 v Paríži.

Tesne po začatí tlačovej konferencie sa však v pozadí objavili aktivisti skupiny Mier Ukrajine, ktorí za poslancami Smeru roztiahli rozmerný transparent s nápisom: "Rusko je teroristický štát". Po tom, ako poslanec Smeru Richard Takáč dokončil svoj prejav, bol upozornený na skupinu aktivistov s transparentom, ktorí už vtedy stáli tesne sa ich chrbtami.

"Toto je presne príklad zneužívania. My tu hovoríme o tom, že šport by mal spájať v duchu fair play. Určitá skupina ľudí zneužíva túto situáciu," okomentoval performance aktivistov Takáč. Poslanec pripomenul, že ide o podporu športovcov, ktorí celý život sa pripravujú na to, aby mohli odprezentovať to, čo sa za tie roky odriekania naučili. "Možno práve športovci z Ruskej federácie, Bieloruska aj z Ukrajiny, keby sa spoločne stretli na olympiáde, tým politikom, ktorí o tom rozhodujú, ukázali, že to nie je vôbec o tom, ako politici rozhodujú v súvislosti s tým, čo sa aktuálne na Ukrajine deje," hovorí Takáč. "Prečo títo ľudia za nami nekričali vtedy, keď sa bombardoval Irak alebo Sýria," pýtal sa tiež poslanec Smeru.

Celú scénku vytiahnutia transparentu aj reakciu Richarda Takáča si pozrite vo videu:

