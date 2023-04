Čaputová pozdravila celé Slovensko z Košickej prezidentskej kancelárie, ktorú založila ešte bývalá hlava štátu Rudolf Schuster. Dnes jej týždenné úradovanie z tejto kancelárie v metropole východu končí: „Som plná dojmov a vďačná za všetky stretnutia, ktoré som tu mala. Východ je silný a životaschopný.“

Prezidentka prezradila, že počas týždňa sa tu stretla s množstvom ľudí, ktorí sú skvelí a úspešní v podnikaní a vo vede. Navštívila aj viaceré zariadenia, ako podľa jej slov excelentné zdravotnícke pracovisko, ale aj detskú fakultnú nemocnicu: „Štát sem musí dať finančné prostriedky na dostavbu kapacít. Hovorila som už o tom s premiérom. Verím, že sa to čoskoro podarí.“ Okrem toho prezidentka využila pobyt na opačnej strane krajiny na rokovanie so samosprávami.

„Strávila som veľa diskusií aj s ľuďmi. A to je pre mňa to úplne najlepšie. Zároveň som videla rôzne sociálne projekty, ktoré sú dôležité, perspektívne a dobré. Môžu byť vzorom pre celé Slovensko,“ povedala Čaputová. V Košiciach sa stretla aj so samotným Schusterom, a tiež s ľuďmi, ktorí trpia generačnou chorobou. Vidieť tu vraj projekty, ktoré úspešne týmto ľuďom pomáhajú a treba ich rozšíriť do celého Slovenska.

„Takže Ďakujem východniari za vaše skvelé prijatie. Moje dnešné kroky pokračujú do Trebišova. Po Košiciach, Bardejove a Prešove. Teším sa na nové miesta a stretnutia. A teším sa aj na opätovné stretnutia, ktoré budú na východe onedlho. Dovidenia,“ dodala Čaputová. To, kde všade prezidentka bola, a s kým sa stretla, nájdete v galérii.