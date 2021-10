Predseda strany Smer Robert Fico prezradil, odkiaľ vzal horibilných 50-tisíc eur, ktoré mu ukradli z kancelárie. Peniaze, na ktoré robí bežný človek niekoľko rokov mu ale nestáli za to, aby polícii nahlásil trestný čin. Prečo tak (ne)urobil je doslova zarážajúce!

Fico na chate pri Veľkom Ďure, kde sa stretával s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom, obhajcom exšéfa polície Tibora Gašpara Marekom Parom, podnikateľom Miroslavom Bödörom a synom Gašpara povedal, že mu z kancelárie ukradli 50-tisíc eur. Doteraz nebolo zrejmé, odkiaľ takú čiastku zobral a prečo ju mal práve v kancelárii.

Nebolo ani zrejmé, prečo Fico nepodal v tak závažnej veci trestné oznámenie. Po zverejnení videa to za neho urobil poslanec za SaS Ondrej Dostál, ktorý podal hneď dve trestné oznámenia. „Prvé trestné oznámenie sa týka samotnej krádeže. Druhé podozrenia zo spáchania trestného činu neoznámenia trestného činu,“ napísal Dostál na sociálnej sieti s tým, že krádež so spôsobenou škodou nad 26,6-tisíc eur je zločinom s hornou hranicou trestnej sadzby 10 rokov.

„Nič by nevyšetrili a iba by mi tam nechali mikrofóny,“ povedal Fico o tom, prečo neohlásil políciu. Zarážajúce podozrenia voči polícii ale prekrylo vysvetlenie, odkiaľ vôbec Robert Fico mal 50-tisíc eur: „Časť úspor získaných z predaja zariadenia z predchádzajúceho bytu mám v hotovosti.“ Jedným, z jeho predchádzajúcich bytov bol obrovský luxusný byt v komplexe Bonaparte, ktorý patril daňovému podvodníkovi Ladislavovi Bašternákovi. V ňom po Ficovom vysťahovaní nezostalo prakticky nič, ešte aj zárubne a podlahy vytrhal. To, prečo Fico nechcel povedať viac o tom, z akého zariadenia peniaze sú, vysvetlil svojsky: „O tomto sa nemienim s mediálnou mafiou baviť.“ Viac o dôvodoch jeho rozhodnutí sa dozviete z videa, ktoré je vyššie.

Prečítajte si tiež: