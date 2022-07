Keď pred mnohými rokmi stáli Matovič so Sulíkom bok po boku na protestoch proti vláde Roberta Fica, nikto by asi nečakal, že pravdepodobne najväčším problémom vlády OĽaNO a SaS bude spor medzi lídrami týchto strán. Odborníci hovoria dokonca o animozite, ktorá len tak nevyprchá. „Situácia je vážna. Zvolávam mimoriadnu rozšírenú republikovú radu strany a rozhodneme o budúcnosti,“ povedal Sulík po poslednom Matovičovom slovnom útoku.

A práve Matovič má byť dnes hlavným bodom rokovania SaS! Podľa uniknutých informácií sa totiž väčšina saskárov zhoduje na tom, že šéf OĽaNO musí odísť z vlády, inak SaS opustí koalíciu! Minister obrany za OĽaNO Jaroslav Naď sa na sociálnej sieti vyjadril k situácii pomerne rázne: „Položiť túto vládu a dokonca špekulovať o predčasných voľbách by bolo špeciálne v tomto období mimoriadne nebezpečné.“ Poslanci OĽaNO sa po prípadnom rozpade koalície obávajú návratu Roberta Fica k moci.

Hnutie už dokonca oficiálnou cestou liberálom oznámilo, že nebude súhlasiť s požiadavkou SaS, aby Matovič odišiel z vlády. Vyplýva to z listu, ktoré OĽaNO adresovalo predstaviteľom SaS po svojom predsedníctve. Hnutie zároveň žiada Sulíkovcov, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu. To ale pravdepodobne nebude také jednoduché, keďže sa už o to párkrát pokúsili a vždy to malo rovnaký efekt.

Po rokovaní vlády sa k situácii nevyjadrovali ministri SaS, ale naopak, premiér Eduard Heger (OĽaNO). Ten sa chystá situáciu upokojiť: „Slovensko zažíva najťažšie časy vo svojej histórii. Teraz nie je čas na povalenie vlády. Verím, že kolegovia zo SaS sa rozhodnú zostať s nami,“ zdôraznil šéf vládneho kabinetu.

Poslanec SaS Alojz Baránik prezentoval pred rokovaním republikovej rady pomerne vážne stanovisko. Jeho reakcia na vyhlásenie OĽaNO, že Matovič ostane vo funkcii, bolo viac ako drsné: „Bude to ich rozhodnutie. Oni si musia rozmyslieť, či chcú hlasovať s fašistami, alebo s SaS, ktorá vždy dodržiava dohody. Keď sa premiér obáva pádu vlády, tak mal robiť kroky na to, aby sa ľudia ako Matovič a György Gyimesi nevymedzovali proti SaS. Keď chcú byť koaliční partneri, tak nech sa podľa toho správajú," vyzval Baránik. Pred republikovou radou sa vyjadrila aj poslankyňa Janka Bittó Cigániková, ktorá ale novinárom nechcela nič vyzradiť.



Sulík hneď od úvodu brífingu opakoval závažné fakty z posledných mesiacov. Nezabudol povedať ani to, ako je Matovič v konflikte prakticky s každým, kto s ním nesúhlasí: „Najväčší problém našej koalície sa volá Igor Matovič. Fungovanie koalície je pokazené týmto človekom, ktorý sa nedokáže ovládať.“

SaS sa podľa slov svojho predsedu obáva návratu Fica a ich spolupráce s fašistami, no napriek tomu sa museli odhodlať k ráznemu kroku: „SaS vypovedá koaličnú zmluvu, ktorá už viackrát bola našimi partnermi porušená. Koaličnú zmluvu vypovedáme dnes a od premiéra očakávame návrh novej koaličnej zmluvy, ktorá bude zohľadňovať aktuálne politické dianie a z ktorej vyplynie, že Matovič nebude členom vlády. V najbližších dňoch oznámime premiérovi naše podmienky pre budúcu koalíciu.“ Ak nepríde k dohode na novej koaličnej zmluve do 31. augusta, všetci štyria ministri za SaS podajú demisiu.

