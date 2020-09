Slovensko zostalo minulý týždeň doslova šokované a paralyzované, keď súd oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú z obžaloby objednávky vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Ako hodnotíte tieto prvotné reakcie?

- Teraz je to hodnotenie určite iné ako bezprostredne po vynesení rozsudku pod vplyvom primárnych emócií, keď nikto z nás nebol dostatočne profesionálny a nikto z nás nemal dostatočný odstup. Prvotné reakcie boli plné rozhorčenia a sklamania, až istej zlosti. S odstupom si uvedomujeme, že sme priveľmi chceli, aby bol tento prípad ukončený a potrestaní nielen samotní vykonávatelia, ale predovšetkým objednávatelia vraždy, aby sa dostalo spravodlivosti, a to najmä rodinám zavraždených. Chceli sme to tak priveľmi, že sme zrejme zabudli na to, že v tejto krajine je len niekoľko stoviek sudcov, advokátov a prokurátorov a všetci my ostatní sme laici. Musíme rešpektovať a spoliehať sa na nezávislosť a kompetenciu súdov všetkých úrovní, aby sme neprejudikovali, že výsledok musí byť len taký, aký si my želáme. Treba povedať, že Marian Kočner je už viac ako dva roky najnepopulárnejší človek v republike, ale to nič nemení na tom, že aj v jeho prípade musí byť súd aj rozsudok spravodlivý. Pokiaľ tá sieť dôkazov, hoci nepriamych, nie je neochvejná, tak kompetentný, nepolitický a nezávislý súd nemôže vyniesť taký rozsudok, ako očakáva verejnosť alebo väčšina spoločnosti.

Vieme, že prípad poputuje na Najvyšší súd. Myslíte si, že sa spoločenský tlak bude stupňovať?

- To je ťažké odhadnúť, pretože žijeme aj inak ťažké obdobie. Očakávajú nás dôsledky druhej vlny pandémie koronavírusu. Veľa ľudí príde alebo sa bojí, že príde o prácu a ľudia majú reálne ekonomické ťažkosti. Začal sa školský rok a ľudia majú reálne problémy s vybavením detí do škôl, ale aj s bežným každodenným životom. Možno sa toto ohrozenie premietne do občianskej nespokojnosti, ale je možné, že po niekoľkých mesiacoch a rokoch zavládne apatia aj v tomto prípade.

Objavujú sa aj názory, ktoré naznačujú, že ak by nedošlo k vyšetreniu tohto prípadu, tak by to

mohla byť ďalšia kauza typu únosu prezidentovho syna či vražda Róberta Remiáša. Bol by to ďalší extrémne komplikovaný proces v našej histórii.

- Myslím si, že v súčasnom stupni vyšetrovania, poznania, ale aj medializácie a vtiahnutia verejnosti do tohto prípadu nie je možné zamiesť tento prípad pod koberec a tváriť sa, že nebolo vyšetrené nič. Stále teda existuje nádej, že rozsudok bude spravodlivý a prípadne odhalia aj nové dôkazy a možno sa proces rozšíri aj o ďalších obvinených. To ešte ukáže čas, ale žiada si to ďalšiu dávku trpezlivosti. Už nie sú 90. roky a aj táto vražda Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nás posunula o hodný kus ďalej v občianskej vyspelosti. Neviem si teda predstaviť, od koho by mohli vzísť snahy striasť sa tohto prípadu. Neviem si ani predstaviť, kto by mohol byť hýbateľ a objednávateľ takéhoto korupčného správania. To si myslím, že nehrozí. Myslím, že čo sa týka tohto prípadu, ešte budeme veľmi prekvapení.

Emotívne nereagovala len verejnosť a ľudia, ktorých sa táto kauza priamo dotýka, ale aj politici. Myslíte si, že je to na mieste?

- V takejto ťažkej kauze, ktorá je všetkým veľmi zvnútornená, asi ťažko oddeliť to osobné ľudské a profesionálne. To sa týka aj politickej reprezentácie. Prvotné reakcie by som naozaj brala s rezervou a dnes sa všetci vyjadrujú, že rozhodnutie súdu treba rešpektovať a treba si počkať na ďalší postup. Naozaj by som za príliš unáhlené a emotívne vyjadrenie nikoho neodsudzovala, pretože všetci chceme, aby bolo spravodlivosti učinené za dosť. Rovnako však nemôžeme očakávať, že vinníkom bude automaticky ten, na koho ukážeme prstom a určitým spôsobom sme si ho vymodelovali. V tomto sa musíme trochu otvoriť a byť ústretoví aj voči novým skutočnostiam, ktoré sa môžu objaviť.

V rekordne krátkom čase sa stala táto téma cieľom konšpiračných teórií a chytili sa jej aj extrémisti, ktorí sa neštítili označiť Jána Kuciaka za agenta CIA. Ako možno spoločensky zapôsobiť, aby ľudia týmto teóriám neverili a ako s nimi bojovať?

- Mieru racionálneho a kritického myslenia si každý musí strážiť sám a hranica medzi médiami, ktoré sú často len popularizačné a mierne bulvárne, a tými, ktoré môžeme označiť za konšpiračné, je veľmi tenká. Niekedy je ťažké tieto médiá odlíšiť aj mediálnym expertom, nieto ešte obyčajnému človeku. Napokon konšpiračné teórie nevychádzajú len z konšpiračných médií, ale aj seriózne zahraničné médiá prišli prirýchlo s reakciou, že Slovensko je mafiánsky štát. Práve takéto vyjadrenia sú vodou na mlyn všetkým nebezpečným konšpirátorom, pretože to potom vyzerá, že oni sú nositeľmi pravdy. Určite sa nimi prehlbujú schémy, úvahy a myšlienky, ktoré prinášajú a určite sa dočkáme tých najnepravdepodobnejších prepojení. Určite si treba zachovať kritické myslenie a zdravý rozum.

Ak sa aj pozrieme do vlastnej histórie, tak v prípadoch, keď súd podliehal tlaku verejnej mienky a tlaku médií, dokazoval svoju nekompetentnosť, a to, že nie je nezávislý.

Anketa Veríte v nezávislosť nášho súdnictva? Áno 19%

Nie 81% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Nechcem porovnávať tento proces s procesmi z 50. rokov a dnes to ľudia neradi počúvajú, ale ani proces s Miladou Horákovou nemožno odsúdiť ako proces, počas ktorého komunisti odsúdili nevinnú osobu, pretože tam bol obrovský verejný tlak, keď pracujúci písali a intervenovali za to, aby bola popravená. Treba si uvedomiť, že aj tí ľudia vtedy žili v presvedčení, že hoci je rozsudok krutý, tak je spravodlivý. Dnes už žijeme inú, demokratickú dobu a je v záujme nás všetkých, aby všetky rozsudky vo všetkých typoch káuz boli spravodlivé. Možno aj to, že v senáte nedošlo k synergii, je dôkazom nezávislosti.

Môže byť za hnevom, ale aj ďalšími bezprostrednými reakciami aj to, že ľudia súdom nerozumejú?

- Určite. To, že Slováci najmenej dôverujú justícii, vychádza z prieskumov už roky, ale reálnu skúsenosť so súdmi má len 14 až 15 %. Z toho vyplýva, že aj skúsenosť s tým, ako súdy fungujú, je sprostredkovaná. Práve na základe tejto sprostredkovanej informácie ľudia reflektujú dôveryhodnosť súdov, ktorú čerpajú z médií, verejnej mienky a zo spoločenského diskurzu.

Zároveň sme však boli svedkami akcie Búrka, ale aj zadržania Moniky Jankovskej. Nemôže si za svoje renomé slovenské súdnictvo samo?

- No a to je len prvá lastovička. Niekoľko sudcov je vo väzbe a niečo také sa v novodobej histórii ešte neudialo. Skôr to svedčí o tom, že sudcovia sú pod drobnohľadom a nie je celkom možné, aby boli neviditeľní. Pamätáme sa, že ešte pred pár rokmi nebolo možné sudcu nasnímať, pretože tak ako mnohí prokurátori odmietali zverejniť svoju tvár. Boli zahalení určitým tajomstvom, pričom argumentovali, že reprezentujú určitú zložku moci. Ani súdna moc však nemôže stáť nad zákonom. Skôr je to o tom, že súdnictvo sa musí chtiac či nechtiac otvoriť a priblížiť sa verejnosti. Myslím si, že sme len na začiatku, ale aj sledovanosť tohto tragického prípadu svedčí o tom, že ľudia chcú byť informovaní a nevypnú len tak televízor.

Viac sa dozviete vo video rozhovore

Mohlo by vás zaujímať: