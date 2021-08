Už včera bolo z Prezídia Hasičského a záchranného zboru avizované, že slovenská pomoc príde čoskoro. No to, že množstvo hasičov a techniky vyrazia ešte tento víkend nik nečakal. „Dnes ráno sme do Grécka vypravili Modul pozemného hasenia požiarov, ktorý bol aktivovaný na základe požiadavky gréckej strany. Nesmierne oceňujem, že sa hasiči zaradení v module zmobilizovali za menej ako 24 hodín,“ napísal na sociálnej sieti minister vnútra Roman Mikulec s tým, že hasiči sú už na ceste do požiarmi zasiahnutých lokalít.

Súčasťou Modulu smerujúceho do Grécka je 75 príslušníkov z troch skupín (stred, východ a západ) s 30 kusmi hasičskej techniky. „Modul je sebestačný vrátane elektrickej energie, ubytovania a stravovania na sedem dní, v prípade potreby je možné túto dobu predĺžiť,“ informoval Mikulec. Minister sa na záver statusu poďakoval hasičom a ostatným zložkám svojho rezortu, ktoré sa podieľali na tom, aby mohli pomôcť Grécku pri hasení lesných požiarov.

V Grécku je situácia viac ako dramatická. S ohňom ktorý sa naďalej rozširuje bojuje už takmer 1500 hasičov, 15 lietadiel, nariadená bola evakuácia stoviek turistov, ako aj domácich obyvateľov. Do Grécka už dorazili pomáhať požiarnici z Rumunska, Francúzska, Ukrajiny, Švédska, Cypru, Švajčiarska a Chorvátska.