Facebooková stránka Naše Slovensko zdieľala vo štvrtok (9.2.) video, na ktorom arogantne vystupujúci muž konfrontoval dvojicu kvôli bicyklu, ktorý bol zaparkovaný na ulici.

Muž hneď po tom, ako vystúpil z auta vyhlásil, že "skopne" bicykel, ktorý mu stál v ceste, pretože by na dané miesto "veľmi rád zaparkoval". Autori videa mu odpovedali, že na ulici nie je parkovisko. Muž sa vzápätí vybral do auta a vrátil sa s papierom a so slovami: "Ja som prokuratúra generálna." Tiež dodal, že má na parkovanie "výnimku".

Po krátkej výmene názorov s autormi videa vodič odišiel so slovami: "Ja si to už vyriešim po svojom."

Vodič neušiel zodpovednosti

Generálna prokuratúra pre Plus JEDEN DEŇ uviedla, že s príslušným vodičom bol vykonaný pohovor, kde bol upozornený na nevhodnosť svojho chovania, ako zamestnanca prokuratúry. "Za jeho nedôstojné chovanie bude nadriadenými vyvodená zodpovednosť. K uvedenému uviedol, že išlo o chvíľkový skrat, ktorý ho veľmi mrzí," dodáva.