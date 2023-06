Nedávno zverejnené video totiž dokazuje, že tvrdenia primátorky o absencii vývozu odpadu sú nepravdivé. Obyvatelia sú pobúrení a žiadajú vysvetlenie od samosprávy.

V nedávnom článku sme informovali o obavách obyvateľov Lučenca ohľadom zvyšujúceho sa množstva odpadu a vzniku nelegálnych skládok v meste. Samospráva sa rozhodla šetriť na vývoze komunálneho odpadu, čo viedlo k zvýšeniu problémov s odpadovými kontajnermi a nepríjemným zápachom. Poslankyňa Renáta Endrödyová a obyvateľka Martina Hricová vyjadrili svoje obavy a kritiku voči rozhodnutiu samosprávy. Avšak nové video odhaľuje ďalší rozmer tejto kontroverzie.

Podľa zverejneného videa, ktoré sa rýchlo šíri sociálnymi sieťami, je zrejmé, že v deň, keď primátorka tvrdila, že sa odpad nevyváža, prišlo odvozové vozidlo preniesť odpad. No zároveň je viditeľné, že auto si odváža odpad len od súkromného objektu a nie z preplneného mestského koša. Toto odhalenie spochybňuje dôveryhodnosť a pravdivosť tvrdení primátorky a vyvoláva podozrenie, že obyvatelia mesta boli úmyselne klamaní.

Dôkaz o zavádzaní primátorky si pozrite v priloženom videu:

K videu, ktoré bolo zverejnené na facebookovej stránke Sťažnosti Lučenčanov, bol priložený aj poriadne pikantný odkaz: "Video od poslankyne Moravčíkovej,(pravá strana p.Pivkovej), ktoré poslala jednému z nás. Ide údajne o úmyselné, nevyvážanie smetí firmou Mepos, čo bolo kriticky výkričané na MsZ 15.5.2023 poslancami poslaneckého klubu - veľmi ponižujúcim spôsobom, no zjavne zabudli, že existuje kalendár. Vpravo hore vidieť dátum: 9.5. - utorok, kedy sa uličné smetné koše nevyvážajú. Ani objednávka zo strany mesta nebola. Niekto by sa mal OSPRAVEDLNIŤ! Lučenčanom stačia tieto dôkazy klamstiev, zavádzania a pokrytectva. Podľa schváleného harmonogramu mesta Lučenec sa Ulica Dr.Herza vyváža v pondelok, streda a piatok a už v utorok je preplnený uličný kôš, to si ale mesto nechce všimnúť, iba to, že okolo prešlo smetiarske auto, ktoré zobralo vrece od podnikateľského subjektu," píše sa na stránke.

Obyvatelia Lučenca, ktorí sa cítia zneužití a podvedení, verejne vyjadrujú svoju nespokojnosť s vedením mesta. Martina Hricová, ktorej sťažnosť podpísalo už takmer 300 ľudí, je jednou z vedúcich postáv v proteste. Obyvatelia sa sťažujú na nedostatočné informovanie a neschopnosť vedenia mesta zabezpečiť dôstojné riešenie problému s odpadom. Zdá sa, že samospráva postupne stráca dôveru obyvateľov.