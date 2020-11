Podpredseda Národnej rady Juraj Šeliga (30) v utorok vykázal poslancov za ĽSNS z rokovacej sály. Dôvodom bolo, že odmietali predložiť potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19. Šeliga poslancov opätovne vyzýval a pýtal sa ich, či pôjdu potvrdenie predložiť pracovníkom, ktorí zabezpečujú vstup do budovy.

Marian Kotleba (43) mu odpovedal, že ho nemá komu predložiť. Šeliga mu vysvetlil, že pracovníci pri vstupe sú v zmysle zákona o Policajnom zbore oprávnení na to, aby sa im poslanci takýmto dokladom preukázali. Kotleba sa odvolal aj na stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR, z ktorého podľa neho vyplýva, že občania nie sú povinní sa preukazovať dokladom o ich zdravotnom stave. Kotleba dodal, že celé Slovensko je v chaose a vláda nariadeniami ľudí zastrašuje. Odvolal sa tiež na porušenie rokovacieho poriadku.

Vzniknutá situácia poriadne znechutila poslanca Joža Pročka. "To, že to oni odmietajú, je ich vec, ale to, že tu musíme strpieť ľudí, o ktorých nevieme či Covid majú... Poslanec Kotleba ho mal a aj dnes tu rozprával bez rúška. Toto nemá s ľudskosťou nič spoločné," povedal Pročko. "Keď niečo neakceptujem a odmietam, mám na to právo, ale namám právo ohrozovať životy iných ľudí," prízvukoval.