Pred bratislavským parlamentom sa začali protivládne protesty. Zhromaždili sa davy ľudí a vystúpiť by mal líder strany Robert Fico a tiež strana ĽSNS. Sledujte s nami dianie naživo!

Smer-SD pred Národnou radou Uverejnil používateľ Plus JEDEN DEŇ Streda 17. novembra 2021

Predseda Smeru-SD Robert Fico na stredajšom sneme strany predstavil víziu do budúcna, víťazstvo vo voľbách označil za reálny cieľ.

"Nevyslovujem to ako zbožné želanie, ale ako reálny cieľ, lebo viem, ako sa vyvíja slovenská politika," povedal. Je presvedčený, že Smer-SD bude medzi favoritmi na víťazstvo vo voľbách, pretože má na to všetky predpoklady. Deklaroval, že Smer-SD je sociálne, demokraticky, protifašisticky a proeurópsky orientovaná strana. To podľa neho stanovuje rámec na povolebné spolupráce. Za najprirodzenejšiu označil spoluprácu s Hlasom-SD.

Naďalej považuje predčasné voľby za najdemokratickejšiu cestu pre riešenie aktuálnej situácie. Kritizoval prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, ktorá podľa jeho slov zmarila referendum a zobrala ľuďom demokratické právo na voľby. Zmeny v Ústave SR v tomto smere plánuje strana iniciovať aj na decembrovej schôdzi Národnej rady (NR) SR.

VIDEO Z PROTESTU A ZÁSAH ŤAŽKOODENCOV

Výzvu do budúcna vidí v riešení zdražovania, ktoré podľa neho vláda nerieši. Priblížil aj kroky na boj s pandémiou, ktoré by urobil Smer-SD. V prvom rade si podľa Fica treba uvedomiť, že vakcíny nie sú jedinou cestou, len súčasťou systému protipandemických opatrení. Podčiarkol potrebu rovnosti očkovaných, otestovaných a ľudí po prekonaní ochorenia COVID-19. Za najvýznamnejší označil proces liečby pacienta od pozitívneho testu, nie až po príchode do nemocnice. Hovorí aj o dôležitosti prijímať opatrenia ústavným spôsobom.

V otázke právneho štátu a ľudských práv spomenul podozrenia z ovplyvňovania vyšetrovaní káuz i odpočúvanie politických oponentov "pod zámienkou riešenia pytliactva". Hovorí o politickom sprisahaní proti právnemu štátu. Za hlavných vinníkov označil lídra OĽANO a ministra financií Igora Matoviča, špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO).

Na stredajšom sneme si má strana zvoliť chýbajúcich členov svojich orgánov. Pozvaných bolo 298 delegátov, prítomná bola nadpolovičná väčšina z nich. Po sneme predseda Smeru-SD avizoval aj kladenie vencov k soche Alexandra Dubčeka pred budovou parlamentu.