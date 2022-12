Prezidentka sa vyjadrila, že si praje, aby Slováci strávili sviatky v pokoji. "Každému prajem, aby ich strávil čo najviac v zdraví a s ľuďmi, ktorých má rád," dodáva Čaputová s tým, že si tiež praje aby sme Vianoce strávili s pocitom bezpečia a mieru.

Čaputová však vo videu prezradila niečo aj zo svojho osobného života. Na otázku, kedy nakupuje vianočné darčeky odpovedala, že sa to "skôr blíži k tým posledným chvíľam", ale dodala, že ich nenakupuje úplne posledné dni pred Štedrým dňom.

Tiež prezradila, že má rada poriadok a tak, keďže má dvoch psov, vysáva aj poobede na Štedrý deň! Tiež vysvetlila, že jej psi znášajú vianočné sviatky veľmi dobre. "Oni sa tešia z našej prítomnosti, konkrétne Leon," dodáva prezidentka s tým, že jej pes má veľmi rád, keď sú okolo neho ľudia a pohyb. Zároveň dodala, že jej fenka Eli si našla miesto, "kde rada drieme" a to presne pod stromčekom.

Prezidentka Čaputová tiež prezradila, kto v jej rodine má tento rok na starosti prípravu jedla! Jej odpoveď sa dozviete vo VIDEU:

Aj v prezidentkinej rodine sa dodržiava pravidlo "najskôr večera, až potom darčeky". Podľa jej slov sa v minulosti, kým boli jej dcéry menšie sa vždy rýchlo najedli a ponáhľali sa "pod stromček," ale dnes si už viac užívajú prítomnosť jeden druhého a pri štedrovečernom stole sedia oveľa dlhšie. Tiež vysvetlila, že počas večere si necháva telefón na tichom režime. "Pozriem sa, keby bolo niečo treba akútne riešiť, ale v každom prípade počas štedrovečernej večere telefón nezvoní," vysvetlila.

Na otázku, koho by pozvala ku svojmu štedrovečernému stolu, ak by si mohla vybrať hocikoho, odpovedala prezidentka, že by pozvala niekoho, kto je "osamelý a mal by chuť Vianoce v spoločnosti ľudí".

