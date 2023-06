Ódor doslova naplnil to, čo sa v PVV okrem iného píše, a teda, že vláda nebude mrhať drahocenným časom na hádky: „Zabezpečíme riadny chod štátu do septembrových predčasných volieb konštruktívne a jednotne.“ Blaha sa ale vo svojom prejave k PVV venoval viac pozornosti Ódorovi a jeho ministrom ako podstate veci: „Že oni sú tí odborníci, prepáčte, akí sú odborníci.... Čo si to dovoľujú takýmto spôsobom klamať Slovensko...“ Reakcia Ódora hovorí za všetko:

Internet sa ale zabával nielen na reakcii Ódora, ale aj na tej od Vašákovej. Podpredsedníčka vlády sa bavila na slovách ďalšieho podpredsedu Smeru, ktorý ju označil za pána z vlády prezidentky Zuzany Čaputovej.

Ódorova vláda povedie krajinu do parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnia 30. septembra. Zdá sa ale, že parlament im nevysloví dôveru. Nebudú teda môcť robiť najkľúčovejšie rozhodnutia v zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky, ako aj v oblasti hospodárskej a sociálnej politiky. Zákony ale bližšie nešpecifikujú, čo to znamená.

V galérii nájdete ďalší internetový vtip na úkor Blahu, ako aj časť jeho príhovoru v rozprave.