Videá, ktoré začínajú slovami "Tak čau lidi" , prípadne "Čauky lidi" pozná asi každý Čech a aj mnoho Slovákov. Petr Jablonský v nich imituje premiéra Andreja Babiša a na paškál si pravidelne berie kauzy, ktoré dominujú u našich západných susedov.

Bývalý český minister zdravotníctva a epidemiológ Roman Prymula má za sebou kauzu, ktorá ho stála miesto poradcu premiéra. "Kauza pán Prymula na futbale. Médiá boli hysterické, Marek Prchal bol hysterický, tak som Prymulu nechal vyraziť," povedal imitátor v mene Babiša. Ako to u politikov býva, rýchlo dodal, že Prymula vlastne nebol na futbale. "Podľa mojich informácií má so štadiónom podpísanú zmluvu ako hygienický expert," dodal.

Imitátor sa dostal aj k téme zatvárania okresov kvôli zlej epidemiologickej situácii, ktorá je momentálne v Česku aktuálna. "Nemusíte byť smutní, lebo minister zdravotníctva sľúbil, že do mesiaca bude zatvorených viac okresov, neskôr možno aj všetky," vysvetlil.

Populárny imitátor Babiša sa dostal aj k téme komunikácie v cudzom jazyku. "Oni (prihraničné oblasti pozn. red.) nás hnevajú, lebo hovoria, že nemôžu voziť pacientov do blízkeho Nemecka," povedal rozčúlene s tým, že nemá problém zavolať saskému premiérovi "Kre... Kreté... Kretchmerovi", čo aj lámavou angličtinou skúsil. Ktovie, čo by povedal náš premiér Igor Matovič, ak by niektorý z komikov spravil podobné video. Dobre totiž vieme, ako zvykne reagovať, ak si z neho niekto vystrelí hoci len na sociálnej sieti..