Predseda strany Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba (44) v utorok na obed priletel z Egypta. Do lietadla v Egypte však nasadol aj so svojím synom Ľudkom (5), ktorý tam žije s mamou Frederikou. Kotlebova bývalá partnerka sa bojí o syna a hovorí o porušení dohôd, ktoré pre šéfa ĽSNS zrejme neplatia. Po dni mlčania sa však Kotleba prehovoril.

Marian Kotleba prostredníctvom videa na sociálnej sieti reagoval na správy o presune Egypta so svojim synom. O tom, že ho vzal neoprávnene informovala poslancova bývalá partnerka Frederika, s ktorou chlapec žije v cudzine. "Keď Marian povedal, že Ľudko chce ísť na Slovensko, povedala som mu, že máme dohodu, že keď mu skončí škôlka, respektíve po záverečnej skúške, čo je o mesiac. Povedala som mu, že si ho môže vziať aj na celé leto," povedala pre portál Šarm.

Samotný Kotleba celý incident nekomentoval. So synom priletel do neďalekej Viedne, odkiaľ odišiel do povinnej karantény a zdalo sa, že celý incident prečká mlčaním. Nakoniec však svoju verziu príbehu prerozprával prostredníctvom videa. Reči o únose syn nazval "absolútnou hlúposťou".

Podľa slov predsedu ĽSNS bol malý Ľudko v Egypte stále, celých 6 mesiacov. Chlapec tam podľa neho šiel v tom čase, keď bol Kotleba pozitívne testovaný na koronavírus a bol v karanténe.

Keďže v tom čase nemohol svojho syna ani odviesť do škôlky, poslal so starkou do Egypta za mamou. Po 6 mesiacoch mu mal synček volať a pýtať sa, kedy za ním príde a vrátia sa na Slovensko.

