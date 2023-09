Líder strany Hlas-SD Peter Pellegrini vo štvrtkovom videu upozornil, že predčasné parlamentné voľby sa uskutočnia už za pár dní. V tejto súvislosti občanom pripomenul, že „ideme do finále", s tým, že „ostáva už len mesiac do volieb, v ktorých rozhodneme o našej budúcnosti." Podľa Pellegriniho „nestačí voliť len emóciou a pocitom, že sa chceme zbaviť tých, ktorí nás priviedli do chaosu a marazmu." Expremiér je presvedčený, že cesta agresie a pomsty nie je tá pravá, ktorá zabezpečí vám a vašim deťom prosperitu a lepší život. „Máme teraz pred sebou tri cesty. Prvá cesta vedie do minulosti, ale svet okolo nás sa dynamicky mení a táto cesta smeruje do slepej uličky. Druhá cesta je plná experimentov bez skúseností politikov viesť tento štát. A videli sme, aké kruté dopady tento amaterizmus má na životy ľudí. Nadšenie a mladícky elán bez profesionality a skúseností na zodpovedné riadenie štátu, žiaľ, nestačí. Tretia je cesta odbornej, zodpovednej a slušnej politiky, ktorá kladie záujmy Slovenska a jeho ľudí na prvé miesto. A práve takúto politiku silného štátu vám ponúkame my, strana Hlas-SD. Náš program je orientovaný na človeka. Pravidelne za vami chodíme do regiónov a namiesto kriku a nadávok riešime reálne problémy ľudí ako sú vysoké ceny potravín, energií, nedostupné nemocnice a ďalšie. Ktorú cestu zvolíte vy? Prosím, rozmýšľajte nad tým," vyzval voličov Pellegrini.

Otázkou je, či Pellegrini vo svojom aktuálnom vyhlásení kope do svojej politickej dvojičky, strany Smer-SD, keď hovorí o ceste do minulosti. Zároveň pripomíname, že práve tzv. tretia cesta, ktorú expremiér označil za najlepšiu, bola v minulosti úzko spojená so stranou Roberta Fica. Ešte v decembri 2001delegáti II. slávnostného snemu Smeru totiž prijali programový dokument Tretia cesta. Ním sa strana prihlásila k politickým subjektom orientujúcim sa na tzv. tretiu cestu, pričom definovali tretiu cestu v slovenských podmienkach. Predseda strany Robert Fico po sneme zdôraznil, že prijatím tohto dokumentu zavŕšil Smer svoju programovú orientáciu. Tretiu cestu pritom podľa vtedajších slov Fica "veľmi zjednodušene možno označiť za kompromis medzi ľavicovými a pravicovými riešeniami". "Tretia cesta dáva síce na jednej strane dôraz na podnikateľské aktivity spojené s trhom, no na druhej strane uznáva aj význam a nevyhnutnosť silných sociálnych programov v spoločnosti," podčiarkol v roku 2001 Fico. Strana Smer následne na istý čas pri názve používala práve prívlastok Tretia cesta.

Prellegrinimu vo štvrtok síce výraz „tretia cesta" vykĺzol z úst v trochu odlišnom kontexte, ale istý symbolický odkaz na toto slovné spojenie používané stranou Smer v minulosti, je viac než zjavné.

