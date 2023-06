Kollár už dlhé mesiace čelí útokom od matky jeho dvoch detí. Richterová chce vyššie výživné a najnovšie na neho dokonca podala trestné oznámenie kvôli tomu, že ju vraj v minulosti hrubo napadol! Malo ísť o závažný incident na Miami. Svedkami tejto udalosti boli aj manželia Vittekovci. A práve Patríciu Vittekovú Kollár zavolal na brífing, aby situáciu vysvetlila.

„Ona stále robila scény. Arturko bol vtedy malý. Hodila ho z piatich metrov, Boris ho zachytil, ale pomohla aj taburetka. Keby Boris nereagoval mohlo sa stať to najhoršie. Ja som zobrala malého a neviem čo sa dialo. Asi jej dal pár faciek. Môže byť rada, lebo keby som tam ostala, tak by som jej dala facky aj ja,“ povedala Vitteková.

Šéf Sme rodina zároveň ozrejmil, že Richterová od neho dostáva na dve deti 3 000 eur, má od neho rodinný dom s bazénom, nemusí platiť hypotéku a Arturovi platí drahú americkú školu: „Keď súd určí, že mám platiť 6 000 eur, tak budem platiť 6 000 eur, alebo, že mám platiť 2 000, tak budem 2 000 eur.“ Kollár je na matku dvoch detí naštvaný aj za to, že vulgárne nadáva jeho mamine a deťom, ktoré má s inými ženami.

Richterová to všetko podľa Kollára nerobí pre peniaze. Chce mu vraj ublížiť ako politikovi rovnako, ako jeho hnutiu. Na otázku, kto by mohol stáť za aktivitami Richterovej, Kollár najskôr odpovedať nechcel. Napokon však povedal zásadné slová: „Údajne to môže byť aj Zoroslav Kollár. Ale neviem prečo.“ Po ďalších otázkach už bol Kollár naozaj rozcítený. „Viete, čo to je? Letí vaše decko a môže vám ho zabiť?,“ povedal na záver rozcítený Kollár a opustil brífing so slovom "prepáčte".

V galérii si pozrite Kollára s deťmi, ako aj Richterovej nepríjemné statusy na sociálnych sieťach.

Prečítajte si aj: