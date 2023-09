Prípad objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej, v ktorom figurujú známe tváre slovenskej mafie spolu s bývalým majiteľom TV Markíza a exministrom hospodárstva Pavlom Ruskom, ide do finále. Vraždu bývalej Ruskovej spoločníčky Klaus-Volzovej mal vraj na žiadosť exministra pripravovať bývalý boss slovenského podsvetia Mikuláš Černák, člen jeho skupiny Miloš Kaštan a šéf sýkorovcov Róbert ´Kýbel´ Lališ. Prokurátor navrhol Ruskovi dlhé roky za mrežami!

Rusko si už odpykáva 19 rokov basy za falšovanie zmeniek TV Markíza, ktoré vyfasoval spolu s Marianom Kočnerom. Viditeľne mu pobyt za mrežami nerobí dobre a pri každej návšteve súdu vyzerá čoraz horšie. Inak tomu nie je ani pri záverečných rečiach v prípade Klaus-Volzovej, v ktorej je obžalovaný z objednávky jej vraždy. Určite mu nepridalo ani to, že prokurátor Michal Šurek mu navrhol súhrnný trest 21 rokov nepodmienečne.

Prokurátor má totiž za to, že objednávka vraždy je dokázaná. Uviedol to vo svojej dnešnej záverečnej reči. „Bolo jasne preukázané, že skutok sa stal a podieľali sa ňom obžalovaní,“ povedal Šurek. Ten na rozdiel od Ruska nenavrhuje trojici mafiánov žiadne tresty. Podľa prokurátora sú ich aktuálne tresty odňatia slobody dostatočné. Lališ ma totiž doživotie a rovnako tak aj Černák, ktorý spolu s Kaštanom vinu v prípade objednávky vraždy priznali a pomohli v dokazovaní.

Práve o výpovede Černáka s Kaštanom sa prokurátor vo svojej záverečnej reči opieral. Podľa obžaloby sa chcel Rusko zbaviť Klaus-Volzovej a preto navštívil Černáka v Banskej Bystrici. Exminister stretnutie nepopiera, ale tvrdí, že si išiel len overiť, či mu nehrozí likvidácia. „Zbaviť som myslel odstaviť, nie zavraždiť. Jej likvidácia by nedávla žiadny zmysel,“ povedal už viackrát Rusko. Jeho vtedajší ochrankári ale na súde vypovedali, že si nevšimli žiadne ohrozenie exministra. Po stretnutí Černáka s Ruskom sa mal potom slovenský boss podsvetia stretnúť s Lališom a požiadať ho, aby do toho išli spoločne. Odmena za vykonanie vraždy mala byť 20 miliónov korún (664-tisíc eur). Černáka ale v decembri 2017 zadržali a z vraždy tak našťastie nič nebolo.

Rusko spolu s Klaus-Volzovou vlastnil spoločnosť Markíza Slovakia, ktorá mala licenciu na vysielanie. Bola tak kontrolovaná Radou pre rozhlasové a televízne vysielanie (RRTV). Ruskove slová o nezmyselnosti likvidácie spoločníčky sú založené na tom, že si nevie predstaviť, ako by mu RRTV odsúhlasila prevod, keby bola Klaus-Volzová nezvestná. Vtedajší zákon znel ale inak, ako ho obžalovaný prezentuje. „Vtedajšia právna úprava neumožňovala rade posudzovať a vyhodnocovať zmeny spoločníkov prevádzkovateľa televízneho vysielania. Ak by teda prevádzkovateľ rade v zákonnej lehote oznámil zmenu spoločníka a konateľa (odchod Volzovej), rada by zmenu schválila,“ povedal podľa aktuality.sk právny zástupca Markízy Tomáš Kamenec.

„Bol som obvinený z niečoho, čo som nikdy nespáchal,“ zdôraznil vo svojej záverečnej reči pred senátom Mestského súdu Bratislava I. „Ja som nemohol získať obchodný podiel cestou odstránenia spoločníčky, ktorá by ho predtým na mňa prepísala,“ opäť raz obžalovaný zopakoval s tým, že prevod podielu by musela odsúhlasiť licenčná rada. Dodal, že poškodená zároveň nemala ako ohroziť jeho pozíciu: „Ona mi v ničom neprekážala.“ Obžaloba podľa Ruskovho a Lališovho obhajcu Mareka Paru opomína viaceré dôkazy a zároveň vychádza aj z dôkazov, ktoré neboli na súde vykonané. V prípade likvidácie Klaus-Volzovej by podľa Paru navyše existovali zákonní dediči jej podielu v TV Markíza. Svojich klientov navrhol oslobodiť spod obžaloby. Černákovu a Kaštanovu záverečnú reč, v ktorej sa ku skutku priznali, prečítali ich obhajcovia.

Správu budeme aktualizovať.

