Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novely Trestného poriadku a Trestného zákona. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková napriek svojej demisii nevidela zmysel držať pripravenú úpravu legislatívy na ministerstve. Kolíková chce komplexnú úpravu drogových trestných činov, ustúpila však od regulácie šírenia hoaxov. Legislatíva hovorí zároveň aj o zmene paragrafu 363. Kolíková verí, že navrhované zmeny získajú podporu trojkoalície.

Podľa opozičnej strany Smer-SD však ide len o obrovský figový list, ktorým sa má prekryť to, že vláda sa chystá zaviesť do trestného zákona nový trestný čin - zákaz protestov pri obydliach politikov alebo na iných miestach, kde sa politici zdržiavajú!

„Bude zakázané protestovať pred domami, fiktívnymi bydliskami, či miestami, kde sa zdržujú politici. Bude to trestný čin. Bude zakázané hovoriť o politikoch v negatívnom zmysle, či spôsobom, ktorý by mohol narušiť ich verejné postavenie,“ vysvetľoval advokát a exminister vnútra Robert Kaliňák. Kritizoval, že sa opätovne zavádza do zákona verbálny útok, ktorý bol zrušený za prvej Ficovej vlády. POZRITE SI CELÉ VYJADRENIE FICA A KALIŇÁKA O NOVELE KOLÍKOVEJ VO VIDEU:

