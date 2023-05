"Mám za krajinu zodpovednosť. Viem čo prežívate," povedal dočasne poverený premiér Heger. Priznal, že je Slovensko vo vážnej "kríze chaosu".

"Nezačala sa včera, ani pred mesiacom. Chaos naplno prepukol covidovou krízou," tvrdí Heger. Tiež dodal, že chaos priniesla aj vojna a následná inflačná a energetická kríza a zdražovanie a strach o našu budúcnosť. "Chaos rozdúchavali ľudia ako Fico, ktorí sa boja spravodlivých vyšetrovaní a extrémisti, ktorí nenávidia našu demokraciu," dodal.

"Dnes vám chcem povedať to, že chaos sme priniesli aj my. Áno priznávam, na chaose mám nepochybne svoj podiel viny aj ja. Pozeral som na hádky Matoviča, Sulíka a ostatných. Hrýzol som si do jazyka a trpel ich hádky a konflikty. Ale robil som to, aby som udržal zhodu vo vládnej koalícii a predišiel nestabilite," uviedol s tým, že dnes už vie, že to "prispelo k väčšiemu chaosu v krajine".

"V mene ľudí, ktorí nesú zodpovednosť za krajinu a v mene svojom vám chcem povedať: Prepáčte mi to. Jediné, ako môžem odčiniť svoje chyby, je snažiť sa priviesť Slovensko stabilne a v pokoji k demokratickým parlamentným voľbám," povedal Heger.

Dočasne poverený premiér tiež dodal, že si nevie predstaviť, že by teraz nastúpila úradnícka vláda. Tvrdí, že na miesto ich ministrov by nastúpili ľudia, ktorí by možno mali dobré úmysly, ale nemajú skúsenosti. Ohrozili by podľa neho aktuálnu stabilitu, ktorú sa im podarilo udržať.



