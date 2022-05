VIDEO Heger sa objavil na zhromaždení na PODPORU Ukrajiny: Pre Slovákov má dôležitý ODKAZ!

Slovensko sa pri vojne na Ukrajine postavilo na správnu stranu dejín. Ukrajinu bude podporovať až do úplného víťazstva. Na bratislavskom zhromaždení "Dokončime to" to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). Akcia na podporu Ukrajine a za očistu štátu od mafie sa konala v Bratislave na Námestí SNP.