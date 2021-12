Predseda Smeru Robert Fico skritizoval vládnu koalíciu za uznesenie, ktorým schválili nové protipandemické opatrenia platné od 10. decembra. Mnohí si všimli, že medzi výnimkami zo zákazu vychádzania, ktorý platí až do 9. januára, nie sú návštevy, a to ani medzi najbližšou rodinou. Pritom sa uvoľňuje život v iných oblastiach. Napríklad pre očkovaných a tých, čo covid prekonali, sa otvárajú obchody, kaderníctva, fitnescentrá a lyžiarske strediska. Polemiku o tom, či ľudia budú môcť cez Vianoce navštevovať rodinu a blízkych, vyvolal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Uviedol, že vláda o takzvaných rodinných bublinách nerokovala a súčasne pravidla návštevy neumožňujú.

Najmä toto inšpirovalo Roberta Fica na kritický prejav. Na sociálnej sieti strana Smer-SD zverejnila video, v ktorom jej šéf členom vlády adresoval drsné odkazy. „Idú Vianoce, takže ako prvý darček dáva vláda ľuďom zákaz navštevovať svojich príbuzných, a to až do 9. januára budúceho roku,“ uviedol opozičný politik. Hneď ale odporúča aj spôsob, ako sa dá toto opatrenie obísť. "Na cestu sa môžete podľa tohto uznesenia vybrať len vtedy, ak chcete byť v prírode alebo idete individuálne športovať. Ja som si dnes už vytiahol bežky a dám to na individuálny šport a možno za deň prídem k mame do Topoľčian,“ vyhlásil. Následne na to natočil ďalšie video, v ktorom to vyzerá, že na cestu už vyrazil. Na nahrávke totiž expremiér stojí na bežkách a vydáva sa na cestu po snehu. V obleku...

Slovenskí vtipkári na sociálnych sieťach si z Fica okamžite vystrelili a to zostrihaním vylepšenej verzii, keď Ficov športový výkon spojili s legendárnym videom českého lyžiara Stanislava Řezáča, v ktorom sa snažil dať rozhovor v troch jazykoch naraz.