Haváriou, pri ktorej sa vážne zranil predseda NR SR Boris Kollár, žilo od samotného začatku takmer celé Slovensko. Nebolo to však len pre tragickú udalosť ako takú, ale najmä pre zoznam pasažierov, ktorí sa nachádzali v aute. Okrem samotného Kollára, šoféra a ochrankára si totiž jazdu užívala aj bývalá finalistka Miss Universe Mirka Fabušová. Tá je v bratislavskej smotánke dobre známou osobou, ktorá sa preslávila najmä odvážnymi a šteklivými fotografiami.

Michaela Fabušová evidentne nemá problém s nahotou. Zdroj: Instagram M.F.

V minulosti, v čase, keď ešte nemala plastickým chirurgom zväčšené prsia, dokonca pózovala aj pre známy pánsky časopis, ktorý je plný obnažených žien. To však nie je jediná pikantná časť jej minulosti. K nám do redakcie sa totiž dostalo video, ktoré zachytáva Fabušovú, ako sa snaží vo vysokých opätkoch a v koženom overale tancovať na byte. To, že má popri tom obnažené svoje silikónové prsia, berte len ako bonus. V tomto momente netreba viac hovoriť, viac treba len vidieť.

