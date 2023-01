Droba žiari šťastím už niekoľko mesiacov. Aby nie, za manželku si v auguste zobral šarmantnú Miroslavu Valovičovú. Keďže županova žena bola komisárkou pre Expo Dubaj, dá sa predpokladať, že rada cestuje. Možno práve preto si šťastný pár vybral na zimnú dovolenku nie práve najtypickejšie miesto. „Ďuri, všetko dobré do nového roku. Užívajte si. A kde to vlastne ste?,“ spýtal sa Drobu jeho priateľ na sociálnej sieti. Odpoveď bola nečakaná: Fínsko. Mladomanželia si užili dokonca aj psie záprahy.

Lyžovačku si túto zimu doprial aj poslanec Juraj Šeliga. Na sociálnej sieti zverejnil vysmiate zábery s lyžami na nohách, ale aj čajom v ruke, ktorý nepochybne patrí do chladného počasia. Treba dúfať, že z tých ďalších pohárov Šeligovej partie, ktoré sú na fotke, už popíjali po lyžovačke. „Nech sú všetky dni tohto roka plné úsmevu a radosti,“ napísal Šeliga.

A aká by to bola zima, keby sa na lyžovačku nevybral aj sám predseda parlamentu Boris Kollár, ktorý nezaháľa a stihol už navštíviť minimálne dve destinácie. Milú fotku so svojou krásnou dcérou Ester poslal priamo zo svojho lyžiarskeho strediska na Donovaloch. Potom už ale navštívil aj taliansku Cortinu d´Ampezzo, kam zobral rovno štyri deti. Krásne sviatky s lyžami na nohách popriala svojím fanúšikom aj exministerka vnútra Denisa Saková.

Pozrite sa v galérii na najnovšie snímky z dovoleniek našich politikov.

