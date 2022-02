Poslanec Miroslav Suja (nezaradený) sa mal v pléne ospravedlniť svojmu poslaneckému kolegovi Jánovi Benčíkovi (SaS) pre výroky ešte z leta za to, že ho označil za vraha. Jeho ospravedlnenie ale neprebehlo úplne v kľude a zasiahnuť musel predseda parlamentu Boris Kollár!

Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) v pléne ozrejmil, že mandátový a imunitný výbor rozhodol o podnete Benčíka a odporučil Sujovi ospravedlniť sa. Ten to ale poňal po svojom a nazval poslanca za SaS eštebákom. Do situácie sa nečakane vložila Poslankyňa OĽANO Romana Tabák, ktorá prišla k Sujovi za rečnícky pult a snažila sa dostať k mikrofónu. Na to Kollár reagoval slovami: „Pani poslankyňa nemôžete chodiť za rečnícky pult, ani obchytkávať Suju.“ Suja sa poslankyne pýtal, ako ich tlačenie pri pulte vysvetlí doma žene. Predseda parlamentu potom schôdzu prerušil na dve minúty, nech sa situácia upokojí.

„Pán Benčík, ospravedlňujem sa nielen vám, ale aj celému Slovensku za to, že som v krátkej reakcii na vaše konanie nestihol všetkým ukázať, čo ste vy za človeka,“ povedal Suja. „Nevyberáte si, ste absolútny a pravý eštebák. Nemáte zábrany, snoríte ako poľovnícky pes,“ dodal s tým, že Benčík nehľadí na vek či okolnosti pri svojom konaní a nemal pochopenie pre študenta, ktorý "v mladíckej nerozvážnosti" niečo v hneve napísal na internete.

Poslankyni Tabák sa ospravedlnil Suja za slová o predávaní tenisových zápasov, pričom sa tieto informácie mali týkať inej tenistky. Tabák sa ohradila voči jeho slovám o manekýnke a pripomenula, že tenis hrávala profesionálne. Podľa vlastných slov nechápala, "prečo sa jej nevie Suja normálne ospravedlniť" a prečo musí urážať ženy. Poslanec reagoval tým, že to nemyslel v zlom.