V sobotu popoludní sa zišla na námestí SNP necelá stovka ľudí, ktorí žiadali odstúpenie premiéra Igora Matoviča, ako aj demisiu celej jeho vlády. „Matovič odstúpiť”, ozývalo námestím. Protestujúcich prišli podporiť aj ich prívrženci z Čiech a ako posledný dokonca vystúpil rečník, ktorý Slovákov prirovnal k otrokom. „Slováci nie sú otroci Nemecka”. Podľa organizátorov protestu „šialenstvo Matoviča a jeho poslíčkov v koalícii aj naďalej pokračuje“ a preto sú aj oni odhodlaní pokračovať v boji za odvolanie vlády a za vyhlásenie predčasných volieb.

Organizátori sú presvedčení, že opozícia nemá na odvolanie premiéra dostatočnú silu a preto tak musia urobiť samotní protestujúci. „Preto sme sa rozhodli, že na tomto proteste budeme zbierať podpisy na petíciu za predčasné voľby,“píše sa na sociálnej sieti.

Bez ohľadu na tento menší protest však podľa agentúry Polis, ktorá na vzorke 1033 respondentov vypracovala prieskum v dňoch 22 až 27. júla 2020 pre Tv. JOJ, si OĽaNO aj naďalej medzi politickými stranami drží vedúcu pozíciu. Ak by sa totiž voľby konali v júli, OĽaNO by získalo 22%. Na druhom mieste by sa umiestnila strana Petra Pellegriniho - Hlas so ziskom 15,5% a tretie miesto by získala strana SaS, ktorá poskočila na 9,2 %.