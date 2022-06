Prezidentka Zuzana Čaputová pôsobí v posledných dňoch doslova ako rozprávková postavička "Všadebol". Popri tom mení elegantné róby za oblečenia do terénu. Za pár dní stihla odovzdať bojovú zástavu, pripomenúť si atentát na nacistu Reinharda Heydricha, stretnúť sa s českým prezidentom Milošom Zemanom, prijať mimovládne organizácie a mnoho ďalšieho. Vrcholom bola návšteva vojnou zužovanej Ukrajiny, kde okrem stretnutia s ich prezidentom Volodymirom Zelenským absolvovala aj cestu do desivo zbombardovanej Borodyanky.

Čaputová počas minulého týždňa navštívila Prahu, kde sa stretla so svojim českým náprotivkom Milošom Zemanom. „Naše krajiny sú si tak blízke, že sa to premieta aj do našich osobných vzťahov a naše stretnutia sú vždy veľmi priateľské,“ napísala na sociálnu sieť prezidentka. Na stretnutí ju okrem iného potešilo, že obe bratské krajiny majú rovnaký postoj k vojne na Ukrajine.

Prezidentka Zuzana Čaputová (vpravo) navštívila na Pražskom hrade prezidenta Českej republiky Miloša Zemana (vľavo). Zdroj: https://www.facebook.com/photo/?fbid=566958504787523&set=pcb.566962778120429

Česká republika si počas návštevy našej hlavy štátu pripomínala prvý raz atentát na Heydricha ako pamätný deň – Deň národného vzdoru. Čaputová sa spolu s českým prezidentom a ďalšími hosťami zúčastnila aj otvorenia výstavy Nikdy sa nevzdáme! v Národnom múzeu v Prahe. „Výročie odvážneho útoku na zastupujúceho ríšskeho protektora Heydricha nás vracia do čias, kedy sa za odvahu platilo najvyššou cenou. Vracia nás do čias, keď museli Česi, Moravania a Slováci za svoju slobodu a dôstojnosť bojovať so zbraňou v ruke,“ napísala k udalosti.

