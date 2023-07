Rozprávku o Perníkovej chalúpke počulo už asi každé dieťa, aj keď sa interpretácia mohla líšiť. Príbeh je o Jankovi a Marienke, ktorí sa dostali do rúk zlej ježibaby. Tá chce upáliť Marienku, no sama skončí v peci a dobro, ako to už v rozprávkach býva, vyhráva nad zlom. A práve touto rozprávkou chcel Kollár pravdepodobne uspať svojho syna Markusa, ktorého má s Mirkou Jakubisovou.

Vyvrcholením rozprávky je, že ježibaba povedala Marienke, aby vliezla do pece: „Ja som hladná.“ Marienka sa z toho ale vyvliekla a obalamutila zápornú postavu s tým, že nevie, ako sa to robí. Keď jej to ježibaba „zožrala“ a usadila sa na lopatu, aby jej to ukázala, tak bola strčená do pece a Marienka s Jankom utiekli.

Interpretácia Kollára bola ale naozaj svojská a ježibabu označil za dôchodkyňu, čo zjavne pobavilo natáčajúcu dámu, pravdepodobne Markusovu mamu Mirku. „Bola tak sprostá, že im na tento fígeľ naletela, sadla si na tú lopatu a v tom nelenila tá zlá Marienka sa rozbehla a tú chuderu, tú starú ženu, tú dôchodkyňu strčila do tej pece a zaživa ju upálila,“ hovorí Kollár vo videu. Malý Markus si z novej verzie Perníkovej chalúpky o dôchodkyni ale ťažkú hlavu nerobil.

Kollár nové pomenovanie ježibaby zdupľoval aj vo svojom statuse k videu. Malý Markus chcel vraj počuť strašidelnú rozprávku. Tak mu teda povedal tú, o Marienke a Janíčkovi. „Uvedomujete si, že my máme vlastne rozprávky hororové? Vlk zožerie babičku, potom mu párajú brucho, tu Marienka upáli v peci penzistku babu Jagu a môžeme pokračovať...,“ konštatoval Kollár.

Sexi Mirku, ako aj snímky Kollára so synom Markusom nájdete v galérii.