Europoslankyňa Monika Beňová (54) neprežíva v Štrasburgu práve najlepšie dni, no oveľa viac radosti ju čaká doma. Ako sama prezradila, už sa nevie dočkať, kedy bude pri svojich najbližších, ktorí ju dokážu rozveseliť aj na diaľku. A aby aj nie. Jej partner a dcérka Lea majú novú zábavku, ktorá Beňovej princeznú viditeľne teší.

Beňová sa dnes ráno na sociálnej sieti posťažovala, že sa nachádza ešte v Štrasburgu, kde je generálny štrajk a sneží tam: „Taká super kombinácia na deň, keď máte pred sebou cestu na letisko a dva lety.“ Najznámejšia politická mamička ale napísala, že až tak to nevadí, lebo sa teší domov: „Za mojimi milovanými.“

Po príchode domov sa ale môže venovať oveľa príjemnejšej činnosti. Malá Leuška si ako správne dieťa našla novú zábavku. Snaží sa cvičiť a podľa Beňovej jej to ide výborne: „Nová zábava. Prvý raz pre istotu s tatinkom a išlo im to super.“ Politička pri tom nezabudla ani na známu reláciu z rokov dávnych. Pamätníci si možno pamätajú na televíznu reláciu Cvičme v rytme, ktorá sa snažila v ľuďoch vzbudiť chuť do pohybu. Práve názov relácie sa opakuje v jednej z častí videa, ktoré Beňová zverejnila.

„S tatinkom ide toto lepšie ako s maminkou,“ priznala europoslankyňa v druhej časti videa, na ktorom cvičí malá Leuška so svojím otcom. Beňová sa teraz už len teší, kedy konečne bude v Bratislave so svojími najbližšími. Iné zaujímavé činnosti Leušky nájdete v galérii.