Vladimír Mečiar (78), HZDS: Trojnásobný premiér a zakladateľ nekdajšej vládnej strany „Hnutie za demokratické Slovensko“ dnes možno pôsobí pokojným dojmom, no nenechajte sa oklamať. Vlado bol svojho času drsný chlapík, ktorý preferoval nie len ráznu formu politiky, ale aj nekompromisné strety v ktorých si dokázal s “otravnými” novinármi poradiť tak povediac ručne-stručne.

Spomínate si ešte ako dopadol novinár, ktorý si dovolil položiť pánovi Mečiarovi otázku, odkiaľ vzal peniaze na svoje honosné sídlo?

Alojz Hlina (50), KDH: Hoci od šéfa kresťanských demokratov by ste očakávali skôr umiernenú povahu a nekonfliktnú formu riešenia problémov, Hlina rozhodne nikdy nebol práve vzorom flegmatického politika.

Ešte v roku 2015 sa pokúsil zamurovať vchod do bratislavskej pobočky nebankového subjektu, za čo ho napokon zatkla polícia a ako neviniatko sa neprejavoval ani v parlamente. Začiatkom septembra 2013 napadol počas prednášania faktickej poznámky poslanca Antona Martvoňa. Martvoň hovoril o tom, že Hlina kritizuje exekútorov, ktorí chcú očistiť a zlepšiť fungovanie svojho stavu a pritom sám zbohatol na predávaní alkoholu mladistvým. Hlina vtedy doslova vybuchol. Rozbehol sa k Martvoňovi, zhodil ho zo stoličky a kto vie, ako by to nakoniec dopadlo ak by týchto pánov od seba neodtrhli.

