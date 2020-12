Zvláštne je aj to, že hoci Holý o zmene vo verejnom obstarávaní hovoril už pred dvoma mesiacmi, aj so súhlasom premiéra Igora Matoviča (47), Úrad vlády o dôležitom zákone informoval len prostredníctvom tlačovej správy.

Bude to transparentnosť iná...

Bude obstarávanie transparentné? To je otázka, ktorú sa pýtajú odborníci, ale aj šéf Úradu verejného obstarávania Miroslav Hlivák. Zákon, ktorý predložil Holý, sa vo viacerých smeroch rozchádza nielen s názormi odborníkov, ale aj s európskym právom. „Verejná kontrola bude silnejšia než kedykoľvek predtým a na rozdiel od minulosti má polícia rozviazané ruky. Tí, ktorí by chceli podvádzať, na to doplatia a už sa neschovajú,“sľubuje Matovič v tlačovej správe Úradu vlády, ktorá Holého zákon predstavila. S tým však nesúhlasí už spomínaný Hlivák, ktorý tvrdí, že novela sa opiera o paragrafy, ktoré nezaručujú transparentnosť.

Kontroverzné sú viaceré časti. Podľa zverejneného návrhu zákona majú ísť bez verejnej súťaže stavebné zákazky do výšky 5,35 milióna eur, obce zas budú mať voľné ruky pri tovaroch a službách do 214-tisíc eur. „Znamená to, že nie všetci podnikatelia budú mať rovnaké príležitosti dostať sa k zákazkám a nebudú môcť v týchto zákazkách žiadať nápravu. Úrad navyše tieto zákazky nebude môcť skontrolovať," vysvetľuje Hlivák.

Na snímke predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. Zdroj: Pavel Neubauer

Kritizuje aj to, že tento krok oberá Úrad pre verejné obstarávanie o jeho kompetencie. Pre náš denník dokonca priznal, že sa obáva jeho demontáže. „A ja sa pýtam, prečo? Komu prekáža naša práca? Veď keď súčasné vedenie výkonnej moci bolo v opozícii, na náš úrad sa s dôverou obracali s podnetmi, ktoré sme preskúmali a veľakrát im dali za pravdu, že bol porušený zákon," reagoval Miroslav Hlivák, ktorý dodal, že novela má napríklad zaviesť to, že úrad počas svojho konania nebude môcť žiadať informácie od orgánov činných v trestnom konaní alebo finančnej správy.

Čo na to koalícia?

Na názor sme sa opýtali Holého koaličného partnera, podpredsedu parlamentu Juraja Šeligu. „Zapojíme sa do medzirezortného pripomienkového konania. Máme pripomienky a k téme sa budeme vyjadrovať,“povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ. Princíp zrýchliť verejné obstarávanie je podľa poslanca správny, návrh zákona však má svoje nedostatky. Šeliga spomenul napríklad limit na zákazku či problémy s verejnou súťažou.

Na snímke podpredseda NR SR Juraj Šeliga (Za ľudí) počas zasadnutia 18. schôdze parlamentu v utorok 8. decembra 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian Zdroj: Jakub Kotian

K téme sa vyjadril aj poslanec Sme rodina, Holého stranícky kolega Martin Borguľa. „Ja som transparentný človek a chcem, aby boli všetky tieto procesy transparentné. Na druhej strane, keď máme minúť množstvo peňazí z Európskej únie, chápem, že proces obstarávania treba zrýchliť,“ povedal. Jedným dychom dodal, že zvýšené limity môžu vytvoriť priestor na netransparentnosť, no súčasné časy čakania sú neúnosné. „Samotný zákon, ale aj celkový proces prípravy vypovedá o tom, že s transparentnosťou to nebude až také horúce. Ak je novela prezentovaná ako revolúcia, obávam sa, že v tomto prípade pôjde skôr o kontrarevolúciu,"zhodnotil situáciu politológ Jozef Lenč.

Holého mlčanie

Na odpoveď Úradu vlády, ktorá sa týka tejto témy, čakáme už niekoľko týždňov. Spojiť sme sa opakovane snažili aj priamo so Štefanom Holým, a to nielen mailom, ale aj esemeskou. K téme sa nám dodnes nevyjadril. Telefón nedvíha.