Michal Šipoš (OĽaNO)

Michal Šipoš zbožňuje Vianoce. Zdroj: ARCHÍV

"Priznám sa, že tieto sviatky mám veľmi rád, no tento rok je to určite o niečo hektickejšie, keďže som poslancom Národnej rady prvý rok a do toho nám prišla ešte aj korona. Takže tento rok sa s prípravami na Vianoce zrejme trošku oneskorím.

Väčšinou si to, čo by najviac potešilo mojich najbližších, vyhliadnem už skôr, no kúpim to až tesne pred Vianocami, kedy si na to vyhradím čas. Tieto Vianoce zrejme budú z veľkej časti o objednávaní, aby som čo najviac predchádzal návštevám obchodných domov. Či však už mám niečo kúpené na tohtoročné Vianoce prezradiť nemôžem, ak by tento článok čítal niekto z mojej rodiny (smiech).

Bohužiaľ, táto pandémia ovplyvňuje všetkých a ja tiež nie som výnimkou. Tieto Vianoce teda budú pre mňa určite náročné, čo sa týka zosúladenia pracovných povinností s časom, ktorý chcem stráviť s mojimi blízkymi. Avšak musíme vydržať a snáď už tie ďalšie Vianoce sa budú niesť v oveľa pokojnejšom duchu, ako sme boli vždy zvyknutí."

