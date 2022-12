Vianočný stres a zhon sa pomaly opäť dostáva do našich životov. K tomu neodmysliteľne patria aj nákupy darčekov, ktorým sa nevyhnú ani slovenskí politici. Ktorí z nich sú už na najkrajšie sviatky v roku pripravení a ktorí si behanie po obchodoch nechávajú na poslednú chvíľu?

Azda žiadny z našich politikov to nemá pri vianočnom nakupovaní také náročné, ako šéf hnutia­ Sme rodina Boris Kollár (57), ktorý je otcom dvanástich detí. „U mňa by to bolo veľmi veľmi zložité logisticky, a preto mojím deťom tie darčeky pozháňa Ježiško osobne sám, na mne je už len uhradiť elfom náklady na výrobu hračiek, ale určite pár osobných darčekov pozháňam aj ja sám," prezradil nám predseda parlamentu.

A ako je na tom premiér Eduard Heger (46)? Nakúpil už svojej rodine darčeky? „Óóó, kdeže, kdeže...Toto, žiaľ, ešte absolútne nestíham," odpovedal nám s úsmevom predseda vlády. Ani poslankyňa Sme rodiny Romana Tabák (31) sa ešte na Vianoce vôbec nepripravovala. „Zatiaľ nemám nakúpené darčeky, lebo som taká zaneprázdnená, že som si ani neuvedomila, že sú Vianoce za dverami," hovorí extenistka. V súvislosti so sviatkami sa teší na tradičnú slovenskú vianočnú večeru s rodinou, chladné počasie a prechádzky. „Všetko tak v skromnosti a hlavne, aby rodina bola pokope," podotkla Tabák.

Našli sme však aj takých politikov, ktorí nákup vianočných darčekov už vybavili v dostatočnom predstihu. „Vianočné darčeky mám nakúpené. Nenechával som to na poslednú chvíľu, pretože nenávidím zhon pred Vianocami. Ja sa už vtedy najradšej zatvorím doma alebo idem niekde na chatu do lesa a na poľovačku," povedal nám poslanec OĽaNO György Gyimesi (42).

Rovnako na tom je aj jeho kolegyňa z klubu OĽaNO Mária Šofranko (52). „Vianočné darčeky mám nakúpené, keďže mám dvoch vnukov - deväť- a trojmesačného chlapčeka. Aj preto som veľmi rada nakupovala tieto darčeky v predstihu, pretože je to obrovská radosť nakupovať deťom," hovorí politička.

„Vianočné darčeky, priznám sa, rieši moja manželka. Ja veľmi na to nemám čas. Ona sa skôr vie trafiť do toho, čo by pod stromčekom malo byť, čiže toto skôr nechávam na ňu," hovorí podpredseda parlamentu Peter Pčolinský (40). „V súvislosti s Vianocami sa teším na atmosféru: sedíte v kruhu rodiny, porozprávate sa, je taký pokoj, bez stresu a bez zvoniaceho telefónu," dodal politik.

„Vianočné darčeky nakupujeme priebežne. Nechávam to však na moju partnerku, ona nakupuje darčeky a platí z nášho spoločného budžetu. Som rád, že niekedy môžem byť odbremenený od tejto zvyklosti," prezradil nám poslanec OĽaNO Peter Pollák ml. (31).

Či už nakúpil vianočné darčeky rodine, sme sa pýtali aj ministra financií Igora Matoviča. „Darčeky sa nekupujú, darčeky nosí Ježiško," reagoval na našu otázku tajnostkársky líder OĽaNO.

Ako je na tom s nákupom vianočných darčekov sme sa informovali aj u poslankyne SaS Jany Bittó Cigánikovej (39). "Ešte som nestihla vôbec nič. Ani si uvedomiť, že už sú skoro Vianoce. Tento rok to budem riadiť na poslednú chvíľu, ale naozaj sa už neviem dočkať chvíľky kľudu a prítomnosti rodiny," povedal na mám saskárka.

"Ešte som nestihla vôbec nič. Ani si uvedomiť, že už sú skoro Vianoce. Tento rok to budem riadiť na poslednú chvíľu," povedala nám poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková. Zdroj: MARTIN DOMOK

