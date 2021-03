Matovič so Sulíkom idú podľa ministerky Remišovej spraviť obrovskú chybu. "Rozbiť túto vládu. Prioritou strany Za ľudí vždy bolo pokračovanie štvorkoalície a zmena na poste predsedu vlády. Pozastavenie koaličnej zmluvy SaS nás preto veľmi mrzí. Vládna koalícia zložená zo strán Oľano, Sme rodina, SaS a Za ľudí, ktorá vznikla pred rokom po parlamentných voľbách bola po 12 rokoch vlády Smeru nádejou, ktorá mala priniesť nielen návrat spravodlivosti, ale aj mnohé dôležité reformy," uviedla s tým, že osobné spory lídrov OĽaNO a SaS spôsobujú nefunkčnosť koalície. "Čo považujeme za mimoriadne nezodpovedné," uviedla.

Zaujímavý je však aj záver statusu, v ktorom Remišová deklaruje, že strana Za ľudí urobí všetko preto, aby sa vyriešila kríza, pretože "alternatívou sú mesiace chaosu, predčasné voľby a odovzdanie krajiny Smeru a jeho nástupníckym organizáciam." Či by teda Remišová bola ochotná zotrvať v prípadnej trojkoalícii, je zatiaľ otázne.

Podľa poľa slov politológa Radoslava Štefančíka to vylúčené nie je. "Myslím, že trojkoalícia môže byť pre Veroniku Remišovú plánom B. Takto to hrá už niekoľko dní. Je vidieť, že sa jej nechce odísť z vlády a robí všetko preto, aby nemusela ísť do opozície či predčasných volieb. Práve jej totiž reálne hrozí, že by sa v takom prípade do parlamentu nedostala, čo by po relatívne stabilných rokoch, ktoré strávila v OĽaNO, pre ňu znamenalo veľkú porážku," zhodnotil.