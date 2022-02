Pre situáciu na Ukrajine bola zvolaná Bezpečnostná rada SR, ktorej ste členkou. Čo bolo predmetom rokovaní?

- Pripravenosť a zvýšenie obranyschopnosti štátu. Teraz bude pre nás jednou z najväčších výziev vlna vojnových utečencov z Ukrajiny. Ukrajinci sú naši slovanskí bratia a my sa budeme snažiť poskytnúť im pomoc a bezpečie.

Treba si to povedať otvorene: Rusko napadlo Ukrajinu barbarským spôsobom, na aký si Európa nepamätá posledných 80 rokov, od čias Hitlera. Myslím si, že je reálna hrozba, že po skončení konfliktu nás čaká druhá fáza dlhej studenej vojny. Ukrajina sa už teraz bojí, že zostane za železnou oponou. Musíme urobiť všetko pre to, aby to tak nebolo. My sme za železnou oponou boli viac ako 40 rokov, musíme zabrániť tomu, aby sa toto obdobie temna vrátilo do Európy.

Hovoríte o železnej opone. Kde by mala podľa vás vzniknúť jej hranica?

- Slovensko má obrovské šťastie, že je súčasťou NATO, ktoré je zárukou našej bezpečnosti. Cieľom Ruska je zvrhnúť demokratickú vládu, nastoliť bábkovú vládu a nakresliť na Ukrajine novú deliacu čiaru medzi slobodnou a demokratickou Európou, ktorá je súčasťou EÚ a NATO.

Vojna na Ukrajine Zdroj: Profimedia

Ukrajina súčasťou NATO nie je. Chcete tým povedať, že sa od Ukrajiny odizolujeme a hranica sa definitívne uzavrie? Čo bude potom s Ukrajincami, ktorí pracujú na Slovensku, majú tu rodiny a, naopak, so Slovákmi, ktorí majú väzby na Ukrajine?

- Urobíme všetko pre to, aby sme Ukrajine pomohli a aby to tak nebolo. Naším záujmom vždy bola a bude slobodná, nezávislá a demokraticky orientovaná Ukrajina. Dnes však musíme riešiť najnaliehavejšie výzvy a tou prvou je pomôcť Ukrajincom, ktorí hľadajú útočisko pred vojnou.

Máte ako členka Bezpečnostnej rady k dispozícii odhady, koľko utečencov by mohlo hľadať útočisko práve na Slovensku? Prípadne vieme už, kde týchto ľudí ubytujeme?

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE