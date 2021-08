Občianske združenie „Za demokraciu a právny štát“ a jeho predseda advokát Martin Ribár adresujú svoju verejnú výzvu vrcholným predstaviteľom výkonnej moci, ako aj generálnemu prokurátorovi SR Marošovi Žilinkovi! „Vyzývame k zastaveniu polarizácie spoločnosti a vytvárania negatívneho a diskreditujúceho pohľadu na prácu Úradu inšpekčnej služby MV SR pri prešetrovaní podozrení z manipulácie dôkazov v trestných konaniach, na bezodkladné prešetrenie podozrení zo zneužívania inštitútu tzv. kajúcnikov v trestných konaniach, ku zastaveniu vyjadrovania sa Úradu špeciálnej prokuratúry GP SR k „živým“ právoplatne neskončeným trestným konaniam,“ vyzýva Ribár.

Občianske združenie je podľa slov predsedu apolitickým združením a jeho hlavným cieľom je ochrana a rozvoj právneho štátu a demokracie, prispievanie k rešpektovaniu práva a ľudskej dôstojnosti a zasadzovanie sa za ochranu základných ľudských práv a slobôd.

Ako ďalej uviedol Ribár: „V demokratickej spoločnosti je nutné a bezpodmienečne potrebné objasniť a vyšetriť akékoľvek podozrenia z porušovania zákona pri vyšetrovaní v trestných konaniach, a to bez ohľadu na to, kto je z takéhoto konania podozrivý.“ Podľa neho je objektívnosť vyšetrovania v trestných konaniach jedným zo základných pilierov demokratickej spoločnosti, o "ktorom jednoducho nemôžu byť ani len najmenšie pochybnosti, pretože tieto by viedli k nedôvere k základným demokratickým princípom a viedli by k reálnemu rozkladu elementárnych inštitútov právneho štátu a demokratickej spoločnosti".

Inštitút tzv. kajúcnikov, podozrenia z ovplyvňovania výpovedí týchto kajúcnikov vo viacerých konaniach, spochybňovania inštitútu prezumpcie neviny, porušovanie základných zásad a princípov trestného konania, rezignovanie niektorých vyšetrovateľov PZ na vykonávanie dokazovania z dôvodu „slepej viery“ v tvrdenia kajúcnikov - bez náležitého preverenia hodnovernosti a pravdivosti takýchto výpovedí, podozrenia z manipulácie vykonávania dôkazov v trestných konaniach, podozrenia zo zásahov do nezávislosti vyšetrovateľov Úradu inšpekčnej služby, ako aj iných vyšetrovateľov PZ SR, zneužívania inštitútu väzby, najmä kolúznej väzby.

Okrem toho Ribár hovorí aj o neľudských podmienkach výkonu väzby, kritizuje nadkvalifikácia skutkov pri vznášaní obvinení, zneužívanie takejto nadkvalifikácie ako dlhotrvajúceho väzobného dôvodu, novelizácia tzv. kolúznej väzby s jej početnými nedostatkami, zneužívanie inštitútu konania dohody o vine a treste, horšie podmienky osôb vo výkone väzby ako osôb vo výkone trestu odňatia slobody, a mnoho ďalších problémov - tak vypuklých v ostatných dňoch je práve tým, na čo chce Občianske združenie poukazovať, aby mohlo prísť k náprave týchto negatívnych trendov v justičnej sfére a mohla byť obnovená dôvera slovenskej verejnosti v justičný systém, demokraciu a právny štát v SR všeobecne.