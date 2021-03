Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry už síce podal návrh na vzatie do väzby Vladimíra Pčolinského. Napriek tomu sa v prípade riaditeľa SIS objavujú viaceré prekvapivé fakty či dokonca vraj pochybenia. Na jeden z nich poukázal aj bývalý elitný vyšetrovateľ Jozef Šátek!

Prokurátorovi ÚŠP bol doručený podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby od vyšetrovateľa v piatok (12.3.). Termín neverejného výsluchu na ŠTS v Pezinku a rozhodovania o návrhu zatiaľ nie je známy. Sudca pre prípravné konanie, tak ako aj v iných prípadoch si musí návrh naštudovať. "V súvislosti s medializovanými správami týkajúcimi sa uplatňovania práv obvineného je nutné skonštatovať, že vo všeobecnosti platí, že obvinený má právo sa vyjadriť ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a toto nie je obmedzené ani predmetom ochrany utajovaných skutočností," uviedla v piatok hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) Jana Tökölyová.

V prípade Pčolinského sa k možnostiam výpovede vyjadril aj bývalý vyšetrovateľ Jozef Šátek. Podľa neho má obvinený riaditeľ SIS právo k vznesenému obvineniu vypovedať bez akéhokoľvek procesu zbavovania mlčanlivosti. "Zbavovať mlčanlivosti obvineného v prípravnom trestnom konaní je právny nezmysel. Z tohto dôvodu takúto žiadosť príslušné orgány činné v trestnom konaní – vyšetrovateľ či prokurátor - príslušnému orgánu – prezidentke SR voči osobe obvineného Vladimíra Pčolinského, riaditeľa SIS nikdy nespracujú a nepredložia, pretože zbavenie mlčanlivosti je irelevantné a vylúčené," napísal - celý status nájdete v galérii.

Pčolinského advokátka Eva Mišíková nevidí "ani jeden dôvod na väzobné stíhanie jej klienta". Mišíková tiež zdôraznila, že absentuje aj jeden z materiálnych predpokladov väzby a to dôvodné podozrenie zo spáchania skutku. "Môj klient sa riadil stanoviskom Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), ktoré bolo zaslané SIS 15. februára. Nevypovedal ku konkrétnym informáciám, ktoré považoval za povinnosť o nich dodržiavať mlčanlivosť, keďže ide o spravodajské rozpracovanie a použitie konkrétnych prostriedkov v režime vyhradené a dôverné," vysvetlila Mišíková.

Advokátka Eva Mišíková Zdroj: Jaroslav Novák/ TASR

Ako zdôraznila, Pčolinský dospel totižto k záveru, že by si prípadne mohol privodiť trestné stíhanie za to, že uviedol utajované skutočnosti, podľa príslušného ustanovenia Trestného zákona. "Ak mu takéto niečo nehrozí, nie je dôvod na to, aby na súde nevypovedal o týchto skutočnostiach," povedala Mišíková. Reagovala tak informáciu ktorú v piatok (12.3.) poskytla médiám hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Jana Tökölyová, že obvinený má právo sa vyjadriť ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a toto nie je obmedzené ani predmetom ochrany utajovaných skutočností. Návrh na väzobné stíhanie Pčolinského Mišíkovej ešte doručený nebol.

Vladimíra Pčolinského zadržali príslušníci NAKA vo štvrtok (11.3.) v skorých ranných hodinách. Obvinili ho z toho, že on a bývalý námestník SIS Boris Beňa mali prijať úplatok od podnikateľa a konkurzného právnika Zoroslava Kollára vo výške 40.000 eur. Pčolinský je nominantom Sme rodina. SIS vedie od apríla 2020. Prezidentka Zuzana Čaputová mu dočasne pozastavila výkon štátnej služby.