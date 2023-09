Do súťaže SLOVAK PRESS PHOTOo sa prihlásilo 151 fotografov z krajín V4 a Ukrajiny. Spolu zaslali 1495 fotografií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 12. ročníka súťaže, spojené s vernisážou výstavy víťazných prác na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave, sa uskutoční dnes podvečer v Primaciálnom paláci.

Do súťaže SLOVAK PRESS PHOTO sa prihlásilo z Poľska 11 fotografov, z Maďarska 8, z Českej republiky 11 a z Ukrajiny 17. Medzi finalistami sú 3 ukrajinskí fotografi, 4 maďarskí, 3 z Poľska a 2 z Čiech.

Najpodstatnejší fakt, je, že sa prihlásili fotografi, ktorí pracujú pre medzinárodné agentúry a majú mnoho ocenení za svoju prácu. Tento rok organizátorov prekvapil v dobrom slova zmysle vo všetkom. ,,Teší nás množstvo a kvalita prihlásených fotografií. Je veľmi dôležité, že sa prihlásili aj fotografi z Vyšehradskej štvorky a Ukrajiny, ktorí poslali množstvo fotografií. Postupne rastieme a z našej súťaže sa stáva kvalitný medzinárodný projekt.“, zhodnotila počet prihlásených fotografov a ich súťažných prác riaditeľka súťaže SLOVAK PRESS PHOTO Jana Garvoldtová. "Je pre nás nesmiernou cťou, že mnohí z nich sú víťazmi rovnakej súťaže vo svojich krajinách," dodala.

Editorka Getty Images Maral Deghati, ktorá bola predsedkyňou poroty fotografickej súťaže Slovak Press Photo. Zdroj: MARTIN DOMOK

Medzi súťažnými prácami dominovali témy tragických udalostí, ktoré výrazne zasiahli spoločnosť minulý rok a stali sa nezmyselným a nepochopiteľným mementom nenávisti jednotlivca voči skupine ľudí. Veľké množstvo súťažiacich mapovalo vo svojich fotografických prácach rôzne sociálne problémy, ochranu životného prostredia, klimatickú krízu a vojnu na Ukrajine a jej následky.

Porota vyjadrila veľkú spokojnosť v medzinárodných kategóriách Každodenný život, Dlhodobý dokument, a Príroda a životné prostredie, ktorých úroveň výrazne presahovala úroveň ostatných kategórií.

Tohtoročná porota bola v zložení: Maral Deghati (predsedkyňa poroty, Getty Images, Francúsko), Espen Rasmussen – fotograf (agentúra VII, Nórsko), Alexander Chekmenev – fotograf, Ukrajina, Jindřich Štreit (fotograf a pedagóg, ČR) a Jana Hojstričová (fotografka a pedagogička, SR), ktorá je zároveň aj garantom projektu.

Hlavnú cenu Grand Prix prvýkrát vyhrala žena - fotografka Dorota Holubová. Téme LGBTI+ komunity sa venuje už niekoľko rokov. Aj víťazný záber je spojený s totuo problematikou: konkrétne s tragickou streľbou na Zámockej ulici v Bratislave. "Jej výhra je signálom objektivity a nezávislosti medzinárodnej poroty, ako aj indíciou, že nielen etablovaní fotožurnalisti z veľkých vydavateľských domov majú šancu na úspech a výhru, ale aj voľní fotografi," doplnila riaditeľka súťaže SLOVAK PRESS PHOTO.

Fotografka Dorota Holubová pózuje pri ocenenej fotografii, za ktorú získala cenu Grand Prix fotografickej súťaže Slovak press photo v Bratislave 21. augusta 2023. Zdroj: tasr/Michal Svítok

Porota k víťaznej fotografii GRAND PRIX povedala: „Cenu sme udelili podľa kvality fotografie v kategórii Reportáž zo série s názvom Protest pre Matúša a Juraja. Fotografia s názvom-Kričiaci a plačúci aktivisti vybrala porota ako víťaznú aj s ohľadom na vplyv, ktorý má táto téma na život spoločnosti na Slovensku. Aj na Slovensku je evidentný celosvetový trend nástupu novej generácie fotografov, ktorých pohľad a vnímanie reality bežných dní je značne odlišná od toho, na čo ste doteraz boli zvyknutí," znelo hodnotenie poroty.

Osobitnú cenu, Grant Bratislavy 2023, získal projekt - Bratislavské Jazerá od Branislava Račka. Témou tohtoročného Grantu Bratislava je "Bratislava - klimatická kríza". Ako upozorňuje autor projektu: ,,Klimatická zmena znamená pre obyvateľov Bratislavy väčšie množstvo tropických dní, ako boli v minulosti zvyknutí. Keď teplota stúpne výrazne nad 30 stupňov, všetci rozmýšľame, kde sa schladiť. Bratislava má, oproti ostatným metropolám, veľkú výhodu, a to najmä v počte jazier, ktoré sa tu nachádzajú. Niektoré vynikajú možnosťou na kúpanie, iné majú športovú infraštruktúru a množstvo zelene v okolí.“ Víťaz Grant Bratislavy 2023 získava 2 000 eur na ročný projekt zameraný na nafotenie zmien v hlavnom meste.

Najlepšie fotografie súťaže SLOVAK PRESS PHOTO si môžete pozrieť už dnes večer na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Výstava finalistov a víťazov 12. ročníka bude prístupná nepretržite a bezplatne od dnes, teda od 21.9., do 31.10.2023.

V rovnakom čase si môžete pozrieť aj výstavu fotografií víťaza minuloročného projektu Grant Bratislavy 2022 Tomáša Hrivňáka na tému Verejný priestor.

Do súťaže SLOVAK PRESS PHOTO sa zapojili aj fotografi vydavateľstva News and Media Holding, ktorí boli úspešní aj v minulých ročníkoch. Aké fotografie poslali do súťaže a ako uspeli sa dozviete zajtra.