Je to tu! Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO) začal medzi poslancami parlamentu zbierať podpisy na podporu jeho novej vlády. V tomto týždni sa pokúsi získať 76 podpisov a potom ich chce predložiť prezidentke Zuzane Čaputovej (49). S koho podporou môže Heger rátať a čo na to ostatné politické strany?

Hegerova snaha môže totiž hneď v úvode naraziť na vážny problém. Šéf parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár (56) by síce s novou väčšinou súhlasil, no len v prípade dohody na predčasných voľbách. Tie by sa podľa Kollára mali konať najneskôr v septembri. „Zatiaľ by vládla v plnej sile sedemdesiatšestka a nemala by obmedzené právomoci,“ vysvetlil predseda Národnej rady.

Tak či tak, Hegerovou ambíciou zostáva zozbierať 76 hlasov, aby mohla vláda pokračovať do konca volebného obdobia v roku 2024. „Máme pripravené hárky, chceli by sme sa tento týždeň pokúsiť pozbierať 76 potrebných podpisov,“ povedal poverený premiér po pondelkovom rokovaní s Kollárom.

Eduard Heger chce v tejto súvislosti osloviť aj nezaradeného poslanca Miroslava Kollára. „V tejto chvíli k tomu viem povedať len toľko, že som neabsolvoval žiadne rokovania týkajúce sa novej sedemdesiatšestky,“ reagoval Miroslav Kollár. Zároveň podotkol, že hoci by mal najväčšiu radosť, ak by až do roku 2024 vládla „efektívna a príčetná vláda“, zatiaľ uňho prevažujú pochybnosti. „Aj preto nevidím dôvod myslieť si, že keď to nešlo tri roky, odrazu to bude inak,“ poznamenal Miroslav Kollár s dôvetkom, že nádej zomiera posledná. „Dopredu nechcem nič zhadzovať zo stola,“ doplnil.

Z rokovaní zjavne nebude vylúčená ani dnes už opozičná SaS, ktorá podľa premiéra deklarovala, že jej cieľom bolo, aby líder OĽaNO Igor Matovič odišiel z vlády. „V súčasnosti už nie je ministrom, takže nevidím prekážku, aby sedemdesiatšestku podporili,“ prezradil Heger s tým, že s SaS komunikuje a s jej lídrom Richardom Sulíkom si volá aj telefonicky, pretože je odcestovaný. „Som otvorený rokovaniam," odpovedal na otázku, či by SaS mohla byť opäť členom vlády, alebo by ju len podporovala. Detaily však prezradiť nechcel.

