Plošné testovanie obyvateľstva však výrazne rozdeľuje nielen politickú scénu, ale aj samotných obyvateľov. Verejnosť je znepokojená a z rôznych strán sa ozývajú nielen protesty, ale aj hlasy o nedôvere vláde.

Situácia, ale aj útoky a vyhrážanie občanom zo strany premiéra si napokon vyžiadala zásah prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá opäť raz upokojovala napätie. Stretla sa so zodpovednými vedúcimi operácie, ktorí prezidentke priznali, že je pripravených 60% tímov. Minister obrany Jaroslav Naď neskôr popoludní doplnil, že pripravených je 72% tímov.

"Zároveň však žiadam ešte pred spustením testovania prehodnotiť podmienky zákazu vychádzania a netrestať následne ľudí, ktorí sa z objektívnych dôvodov na test nedostanú, alebo ktorí z iných dôvodov na test nemôžu prísť. Nemôžme pripustiť, aby státisíce občanov zostali pred testovaním v neistote," zdôraznila vo svojom piatkovom vyhlásení.

Premiérovi sa pritom podarilo vyrobiť škandál už hneď v úvode, keď o plošnom testovaní vedela nemecká kancelárka Angela Merkelová skôr, než prezidentka Zuzana Čaputová. Premiér zrejme zabudol, že prezidentka je aj hlavnou veliteľkou ozbrojených síl.

"Bolo nehorázne, aby sa Matovič stretával so zahraničnými politikmi a tam sa chvastal, čo chystajú, pričom neinformuje prezidentku. To je katastrofa," zhodnotil politológ Miroslav Řádek pre denník Plus JEDEN DEŇ. Matovič si v tom čase vychutnal horkú pilulku plnú kritiky aj zo strany právnikov a odborníkov na protokol.

Pilotný projekt pretestvania obyvateľstva, ktorý bol minulý týždeň v Bardejove a na Orave, si pritom všimli aj zahraničné médiá. Aká bude situácia tento víkend, je otázne.