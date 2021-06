Podpredseda vlády a minister financií SR Igor Matovič (48) opäť zaútočil na koalíciu, ktorej je sám členom. Tentoraz však nekritizoval partnera z inej strany, ale zaťal do vlastných radov. Konkrétne si podal ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (51) za to, že Slovensko zaostáva v očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Veľkodušne mu však dal ešte príležitosť svoju pozíciu v Matovičových očiach napraviť.

Predseda OĽaNO v relácii RTVS Sobotné dialógy uviedol, že Lengvarskému doslova dáva šancu na to, aby ukázal, že dokáže ľudí nabudiť na to, aby sa dali zaočkovať. Jeho vyjadrenia nečakane kvitoval aj podpredseda Národnej rady SR a podpredseda strany Smeru-SD Juraj Blanár, ktorý bol v relácii spolu s Matovičom. Smerák na margo ministra zdravotníctva poznamenal, že nevidí žiadnu zmenu. Expremiér v súvislosti s Lengvarským uviedol, že má skôr obavy pri niektorých jeho rozhodnutiach a myslí si, že môžeme na ne doplatiť. Zo strany nového ministra zdravotníctva vraj očakával masívnejšiu kampaň k ruskej vakcíne Sputnik. Zároveň sa vraj obáva, že Slovensko sa nedostane v zaočkovanosti nad 40 percent. Matovič poznamenal, že v koalícii upozorňuje už dlhšie na to, aby boli opatrenia uvoľňované pre tých, ktorí sú zaočkovaní.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský si vyslúžil od Matoviča nečakanú kritiku. Údajne malo propagoval možnosť očkovať sa Sputnikom. Zdroj: Dano Veselský

Matovičov nečakaný útok okomentoval pre náš denník politológ Miroslav Řádek. „Tieto výroky ukazujú niekoľko vecí a najprv to, že sám predseda hnutia OĽaNO nemá jasno, ako pokračovať v očkovacej stratégii. Po druhé je to tak trošku zhadzovanie zodpovednosti na jedného človeka a je jasné, že len aktuálny minister zdravotníctva predsa nemôže niesť zodpovednosť za to, či sa celé očkovanie obyvateľstva vydarí, alebo nie. Po tretie je výrok neprimerane zjednodušujúci, že má niesť zodpovednosť iba minister zdravotníctva. V skutočnosti je tam viacero faktorov, ktoré rozhodnú o tom, koľko bude zaočkovaných ľudí," myslí si politológ. Za takéto faktory považuje geografickú vzdialenosť vakcinačných centier, chýbajúcu motiváciu na očkovanie a nedôveryhodnosť samotných členov vlády a tých mienkotvorcov, ktorí sa zapájajú do kampane v prospech očkovania.

