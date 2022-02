Ku koncu svojej diplomatickej a politickej činnosti pracoval Kukan ako europoslanec. Už vtedy uvažoval, že napíše knihu o svojich zážitkoch z vrcholovej politiky. A to nie hocijaké! „Chcel by som raz napísať ‚pikoškové‘ memoáre, kde by som popísal stretnutia s politikmi svetového formátu, akí sú, ako pôsobili. Aby som nenapísal, aké dokumenty prijali, ale také ľudské memoáre,“ povedal Kukan v relácii RTVS Anjeli strážni v roku 2016.

Kukan chcel v knihe okrem iného ozrejmiť, akými pravidlami sa snažil v živote riadiť. Podľa jeho slov by diplomat mal byť vzdelaný, poznať protokol, vedieť sa správať a obliekať a mať schopnosť nadväzovať kontakty. „Mal by vedieť hrať tenis, poker, golf. To všetko môžete využiť pri svojej práci. Po partii tenisu si sadnete, dáte si pivo a počas rozhovoru sa dozviete veci, ktoré by ste sa inak nedozvedeli,“ zabŕdol Kukan do pikantnejšej sféry diplomacie.

Hoci sme od samotného exministra vedeli o jeho plánoch, nikto netušil, či sa mu napísanie knihy napokon podarilo dotiahnuť do zdarného konca. Záhadu napokon rozlúskol bývalý minister zahraničných vecí za Smer-SD Miroslav Lajčák (58).

