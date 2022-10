„Rozhodol som sa tak predovšetkým preto, lebo som presvedčený, že do významnej pozície vo vnútornej a v straníckej politike má človek vstupovať prirodzeným spôsobom, to znamená cez získanie mandátu vo voľbách,“ konštatoval exminister, čím síce sklamal saskárov, no odborníka príjemne prekvapil. „Kiežby bol každý politik ako on,“ zhodnotil situáciu Tomáš Koziak, politológ z vysokej školy medzinárodného podnikania v Prešove. "Ak má politik niečo dokázať, potrebuje autoritu a tú získa napríklad tým, že dokáže vyhrávať voľby. Minimálne tak, že sa do toho parlamentu dostane. A odkrúti si skutočný politický postup od samosprávy až po najvyššie miesta," povedal.

VIDEO Korčok spomína na Edurda Kukana: Aký bol exminister Kukan šéf (máj 2022)

Korčoka zároveň označil za múdreho človeka. „Dokáže dobre odhadnúť, v akom stave je slovenská politika a navyše profesijne nie je odkázaný na to, aby viedol politickú stranu, ktorá možno ani nebude vo vláde,“ dodal. „Chápem Korčokov zmysel pre demokratické procesy – dostať sa na čelo politickej strany, v rámci postupu v jej štruktúrach, a následne prejsť testom volieb,“ doplnila politologička Aneta Világi.

Úvahu, či by „učeň“ nebohého Eduarda Kukana († 82) mohol nasledovať jeho šľapaje a skúsiť šťastie v prezidentských voľbách, odborníci nateraz zavrhli. „Nemyslím si, že by do tohto šiel, predsa len Eduard Kukan mal omnoho väčšie stranícke skúsenosti v rámci SDKÚ,“ zamyslel sa Koziak, ktorý by skôr stavil na Korčokov návrat do diplomacie. „Na poslaneckú funkciu je ho škoda, takže by sa v budúcnosti mohol buď objaviť na pozícii ministra, alebo si jeho ďalšie fungovanie viem predstaviť aj v štruktúrach Európskej únie, NATO či v OSN,“ načrtol.

Eduard Kukan - dlhoročný diplomat a exminister zahraničných vecí Zdroj: Tony Štefunko

Podobne čítala situáciu aj politologička Világi. „Jeho ďalšie ambície nepoznám, no viem si predstaviť, že by sa do politiky mohol vrátiť v čase, keď bude bližšie k voľbám, a následne by štandardne napredoval v politickej kariére,“ zamýšľala sa. „V hre sú aj rôzne funkcie, ktoré sú síce diplomatického rázu, no nie sú viazané na slovenskú politiku,“ ozrejmila. „Tým mám na mysli fungovanie v štruktúrach EÚ a inde na medzinárodnej scéne,“ uzavrela.

Korčokov odchod evidentne vnímajú ako stratu aj straníci liberálnej SaS, ktorá jeho rozhodnutie komentovala len veľmi diplomaticky. „Strana SaS rešpektuje rozhodnutie Ivana Korčoka nateraz sa neangažovať v domácej politike,“ odkázal hovorca strany Ondrej Šprlák. „Rozumiem jeho rozhodnutiu nateraz sa neangažovať v mimoriadne napätej domácej politike,“ doplnil niekdajší Korčokov štátny tajomník Martin Klus.

„Je to škoda pre SaS aj pre celé Slovensko. Dúfam, že pre našu krajinu bude v budúcnosti prospešný v nejakej oblasti,“ povedal Alojz Baránik. „Hádam v budúcnosti zmení názor,“ doplnila Jana Bittó Cigániková. Zaujímavé bolo stanovisko podpredsedu strany Karola Galeka, ktorý sa Korčokovi nečuduje. „Je to jeho osobné rozhodnutie a úprimne sa mu v tejto politickej situácii a dusne, ktoré vytvára istý minister, ani veľmi nečudujem,“ povedal. „Komunikácia s ním v rámci strany bola veľmi korektná a myslím si, že ak by si to rozmyslel, potom má u nás dvere kedykoľvek otvorené,“ doplnil Galek.

Tomáš Koziak - politológ Zdroj: Dominik Babušík

Kto by sa v budúcnosti mohol chopiť „liberálneho kormidla“ a vystriedať v čele SaS Richarda Sulíka, je tak naďalej otázne. „Sulík urobil v poslednom období viacero chýb, čo sa prejavuje na preferenciách SaS. Viedol nátlakový spôsob politiky, zastával nekompromisné postoje a tak ďalej,“ prízvukoval Koziak so slovami, že pokiaľ sa SaS zo Sulíkovho „prepáleného tempa“ neotrasie, bude mať táto strana vážny problém. „Ak SaS musela uvažovať nad tým, že by v jej čele mal stáť líder z externého prostredia, potom to svedčí o jej vlastnej personálnej kríze,“ dodal s tým, že ako prípadný nový líder by sa v budúcnosti mohol dobre uchytiť podpredseda strany Martin Klus (42).

„To, že pozíciu lídra mal Sulík ponúknuť svojmu nominantovi Ivanovi Korčokovi, skôr svedčí o politickom kalkule,“ mieni Aneta Világi. Šéf saskárov podľa jej slov jednoducho iba vycítil, že Korčok by mohol byť populárnejší než ostatní súčasní predstavitelia. A zároveň, že by jeho tvár mohla priniesť strane nových voličov. V rámci SaS však majú podľa jej slov viacero politikov so skúsenosťami a s potenciálom „prevziať žezlo“ po Richardovi Sulíkovi.

Richard Sulík - exminister hospodárstva Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Menovite spomenula aj Martina Klusa, exministra školstva Branislava Gröhlinga (48). Ale aj Janu Bittó Cigánikovú (39), Anna Zemanovú či bývalú ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (48), ktorá síce nie je členkou strany, ale v parlamente pôsobí v poslaneckom klube SaS. Ani jednu zo zmenených dám však nepovažuje za "horúcu" kandidátku.

Podľa hovorcu liberálov Ondreja Šprláka sa o náhrade predsedu nateraz v strane nediskutuje. „Nespochybniteľným lídrom je Richard Sulík, ktorý bude aj lídrom volebnej kandidátky,“ odkázal Šprlák. Všetky domienky napokon rozptýlil samotný Ivan Korčok, ktorý poskytol denníku Plus JEDEN DEŇ jasné stanovisko!

VYJADRENIE IVANA KORČOKA NÁJDETE V GALÉRII

Prečítajte si tiež: